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Главная Новости дня Зеленский призвал короля Нидерландов к жесткому давлению на РФ

Зеленский призвал короля Нидерландов к жесткому давлению на РФ

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 22:47
Встреча Зеленский с королем Нидерландов 24 июня - что известно
Аудиенция президента Украины у короля Нидерландов. Фото: Офис Президента
Ключові моменти О чем Зеленский общался с королем Нидерландов

Во вторник, 24 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел аудиенцию с королем Нидерландов Виллемом-Александром. Они обсудили вопросы, касающиеся войны в Украине.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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О чем Зеленский общался с королем Нидерландов

Во время разговора глава государства подчеркнул, что Россия продолжает свою агрессию против Украины и не демонстрирует желания ее прекратить. В связи с этим он отметил необходимость усиления скоординированного международного давления на РФ, в частности, через санкционные механизмы.

Зеленский выразил благодарность Нидерландам за активную роль в консолидации международных усилий, направленных на создание эффективного механизма привлечения России к ответственности за совершенные преступления.

Отдельно президент поблагодарил короля Виллема-Александра и королеву Максиму за поддержку Украины и украинцев, которые из-за войны были вынуждены искать убежища в Нидерландах.

Напомним, что сегодня же, 24 июня, на полях саммита НАТО в Гааге Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, ожидается, что Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в рамках саммита НАТО. По предварительной информации, переговоры могут состояться уже 25 июня в первой половине дня.

Владимир Зеленский НАТО Нидерланды военная помощь саммит
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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