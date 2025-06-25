Зеленский появился в классическом костюме впервые с начала вторжения России

Владимир Зеленский. Фото: кадр с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 июня, появился на саммит НАТО в Гааге в классическом костюме. Это произошло с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом стало известно из видео прибытия главы государства.

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Зеленский в классическом костюме

На видео можно увидеть, как украинский лидер выходит из автомобиля. Он сменил милитари-костюм на более официальный стиль.

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Зеленский надел куртку, черную рубашку и брюки с незначительными чертами милитари.

Расписание второго дня саммита с участием Зеленского

Сегодня глава государства встретится с премьером Дании Метте Фредериксен. Впоследствии ожидается пленарное заседание.

Кроме того, в расписании есть подход Зеленского и его встреча с премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Ближе к обеду украинский лидер проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.

А после Зеленский будет говорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Также будет встреча Зеленского в формате группы E5 (Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании) и НАТО.

Напомним, 24 июня глава государства встретился с американскими сенаторами Джинн Шахин и Крисом Кунсом.

Кроме того, вчера Зеленский провел аудиенцию с королем Нидерландов Виллемом-Александром.