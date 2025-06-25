Зеленский появился в классическом костюме впервые с начала вторжения России

Впервые с начала войны — Зеленский надел классический костюм
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 25 июня, появился на саммит НАТО в Гааге в классическом костюме. Это произошло с начала полномасштабного вторжения России.
Об этом стало известно из видео прибытия главы государства.
Зеленский в классическом костюме
На видео можно увидеть, как украинский лидер выходит из автомобиля. Он сменил милитари-костюм на более официальный стиль.
Зеленский надел куртку, черную рубашку и брюки с незначительными чертами милитари.
Расписание второго дня саммита с участием Зеленского
Сегодня глава государства встретится с премьером Дании Метте Фредериксен. Впоследствии ожидается пленарное заседание.
Кроме того, в расписании есть подход Зеленского и его встреча с премьером Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.
Ближе к обеду украинский лидер проведет переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом.
А после Зеленский будет говорить с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Также будет встреча Зеленского в формате группы E5 (Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании) и НАТО.
Напомним, 24 июня глава государства встретился с американскими сенаторами Джинн Шахин и Крисом Кунсом.
Кроме того, вчера Зеленский провел аудиенцию с королем Нидерландов Виллемом-Александром.
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