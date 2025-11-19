В МИД отреагировали на причастность украинцев к диверсиям в Польше

Место в Польше, где недавно произошла диверсия. Фото: Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления польских служб о якобы причастности украинцев к диверсиям на территории Польши. В дипломатическом ведомстве отметили, что Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Украины во вторник, 18 ноября.

МИД о заявлениях о причастности украинцев к диверсиям в Польше

В заявлении отмечается, что Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание обнародованные польскими специальными службами выводы об установлении двух граждан Украины, которых польские следственные органы подозревают в совершении под руководством спецслужб Российской Федерации диверсионных действий на объектах железнодорожной инфраструктуры Польши 15-17 ноября 2025 года.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Украина решительно осуждает такие диверсии.

"Обращаем внимание на цинизм умышленной вербовки и использования государством-агрессором лиц с паспортом гражданина Украины для гибридных атак, диверсий и преступлений, направленных на дестабилизацию. Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ", — отметили в МИД.

А также добавили, что события в Польше в очередной раз подтверждают, что одновременно с захватнической войной против Украины Россия ведет полномасштабную гибридную войну против Европы, против наших союзников, пытаясь разбить единство партнеров в помощи Украине и в целом дестабилизировать ситуацию.

"Подтверждаем свою готовность оказывать всю необходимую помощь польским компетентным органам и соответствующим службам наших союзников для установления всех обстоятельств инцидента, привлечения виновных к ответственности и формирования общего превентивного механизма для противодействия таким преступным действиям в будущем.

Украина настроена на дальнейшую тесную координацию с Польшей и другими государствами-союзниками в противодействии российской гибридной агрессии и укреплении нашей общей безопасности", — резюмировали в министерстве.

Кремль обвинил Польшу в "русофобии"

В свою очередь, Кремль обвинил Польшу в русофобии после того, как Варшава назвала двух украинцев, завербованных российской разведкой, причастными к диверсиям на железной дороге. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистским медиа.

Песков сказал, что "было бы странно", если бы Польша не обвинила Россию.

"Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, которая происходит. В Польше все пытаются бежать впереди европейского паровоза в этом плане, и русофобия там, конечно, изобилует", — заявил пресс-секретарь Путина.

При этом он добавил, что факт того, что в деле фигурируют двое граждан Украины, "примечателен": "На месте поляков, на месте немцев, французов я бы, пожалуй, задумался".

Заметим, что во вторник, 18 ноября, премьер Польши Дональд Туск рассказал о новых подробностях расследования взрыва на польской железной дороге.

Напомним, что в воскресенье, 16 ноября, на ключевой железнодорожной ветке Варшава-Люблин в Польше, по которой доставляется помощь Украине, произошел умышленный подрыв пути.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что данная линия имеет критическое значение для транспортировки помощи Украине. Он пообещал, что виновные в диверсии будут найдены и понесут наказание.

После срочного заседания правительственного Комитета по вопросам нацбезопасности Туск заявил, что к двум диверсиям на железнодорожной инфраструктуре причастны граждане Украины.