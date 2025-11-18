Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польша установила исполнителей теракта и объявила их в розыск

Польша установила исполнителей теракта и объявила их в розыск

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 23:09
обновлено: 23:09
Взрыв на железной дороге в Польше - Туск раскрыл новые детали
Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о новых деталях расследования взрыва на польской железной дороге. По его словам, следователям удалось установить, что организаторами теракта были российские спецслужбы. Для совершения преступления они завербовали двух граждан Украины.

Об этом Туск написал в соцсети Х во вторник, 18 ноября.

Реклама
Читайте также:
Польша установила исполнителей теракта и объявила их в розыск - фото 1
Пост Туска. Фото: скриншот

Взрыв на железной дороге в Польше

Туск отметил, что личности исполнителей уже установлены. После подрыва они немедленно сбежали с территории Польши и пересекли границу с Беларусью.

По словам премьера, расследование продолжается, а Варшава координирует дальнейшие действия с международными партнерами.

Туск раскрыл новые детали подрыва пути

По словам Туска, следствие установило, что на пути в районе Пулав была прикручена стальная пластина, которая должна была вызвать аварию. Рядом с путями злоумышленники разместили смартфон, подключенный к павербанку, — вероятно, для того, чтобы зафиксировать момент инцидента.

Еще один эпизод произошел возле поселка Мика, где неизвестные использовали взрывчатку С-4. Подрывная установка была подключена к 300-метровому кабелю. Часть взрывчатого вещества не сработала, и ее удалось изъять при осмотре места происшествия.

Туск уточнил, что взрыв произошел 15 ноября в 20:58 именно тогда, когда участок проезжал грузовой поезд. Детонация лишь незначительно повредила днище одного из вагонов. Машинист инцидента не заметил и продолжил движение по маршруту.

Туск требует экстрадиции подозреваемых

Дональд Туск заявил, что правительство будет настаивать на задержании и экстрадиции лиц, подозреваемых в двух диверсиях на железной дороге между Люблином и Варшавой. По имеющейся информации, эти люди уже покинули территорию Польши и выехали в Беларусь.

Туск поручил министру иностранных дел немедленно начать дипломатические действия, направленные на возвращение подозреваемых в Польшу. Речь идет об официальных обращениях как к белорусским, так и к российским властям.

Напомним, что до этого в Польше сообщили, что к организации подрыва на железной дороге могут быть причастны граждане Украины. В то же время ряд обстоятельств сообщал о возможном участии в этой диверсии российских спецслужб.

А также руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук заявил, что инциденты на железной дороге Польши — элементы целенаправленной гибридной войны России против Запада.

Польша теракт железная дорога Россия Дональд Туск
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации