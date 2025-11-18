Взрыв на железной дороге в Польше - Туск раскрыл новые детали

Дональд Туск. Фото: Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о новых деталях расследования взрыва на польской железной дороге. По его словам, следователям удалось установить, что организаторами теракта были российские спецслужбы. Для совершения преступления они завербовали двух граждан Украины.

Об этом Туск написал в соцсети Х во вторник, 18 ноября.

Пост Туска. Фото: скриншот

Взрыв на железной дороге в Польше

Туск отметил, что личности исполнителей уже установлены. После подрыва они немедленно сбежали с территории Польши и пересекли границу с Беларусью.

По словам премьера, расследование продолжается, а Варшава координирует дальнейшие действия с международными партнерами.

Туск раскрыл новые детали подрыва пути

По словам Туска, следствие установило, что на пути в районе Пулав была прикручена стальная пластина, которая должна была вызвать аварию. Рядом с путями злоумышленники разместили смартфон, подключенный к павербанку, — вероятно, для того, чтобы зафиксировать момент инцидента.

Еще один эпизод произошел возле поселка Мика, где неизвестные использовали взрывчатку С-4. Подрывная установка была подключена к 300-метровому кабелю. Часть взрывчатого вещества не сработала, и ее удалось изъять при осмотре места происшествия.

Туск уточнил, что взрыв произошел 15 ноября в 20:58 именно тогда, когда участок проезжал грузовой поезд. Детонация лишь незначительно повредила днище одного из вагонов. Машинист инцидента не заметил и продолжил движение по маршруту.

Туск требует экстрадиции подозреваемых

Дональд Туск заявил, что правительство будет настаивать на задержании и экстрадиции лиц, подозреваемых в двух диверсиях на железной дороге между Люблином и Варшавой. По имеющейся информации, эти люди уже покинули территорию Польши и выехали в Беларусь.

Туск поручил министру иностранных дел немедленно начать дипломатические действия, направленные на возвращение подозреваемых в Польшу. Речь идет об официальных обращениях как к белорусским, так и к российским властям.

Напомним, что до этого в Польше сообщили, что к организации подрыва на железной дороге могут быть причастны граждане Украины. В то же время ряд обстоятельств сообщал о возможном участии в этой диверсии российских спецслужб.

А также руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук заявил, что инциденты на железной дороге Польши — элементы целенаправленной гибридной войны России против Запада.