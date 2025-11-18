Видео
Эксперт объяснил, что стоит за атаками на железную дорогу Польши

Эксперт объяснил, что стоит за атаками на железную дорогу Польши

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 16:12
обновлено: 16:41
Как РФ связана с атакой на польскую железную дорогу - объяснение Лакийчука
Железная дорога. Фото: Pexels

В понедельник, 17 ноября, на польской железной дороге произошла диверсия. Такие случаи — это не единичные инциденты, а элементы целенаправленной гибридной войны России против Запада.

Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Как РФ связана с атакой на польскую железную дорогу

По словам Лакийчука, и в Европе, и ранее в Украине долгое время не хотели признавать очевидного: Кремль ведет агрессию, не объявляя ей формального начала.

Эксперт напомнил, что подобная нерешительность уже наблюдалась в 2014 году — во время оккупации Крыма и появления Игоря Стрелкова на Донбассе, когда многие европейские политики колебались прямо назвать действия России нападением.

Лакийчук отмечает, что сегодняшние события в Польше являются продолжением той же стратегии и должны рассматриваться как часть более широкого плана дестабилизации региона.

Ранее в МИД Украины отреагировали на подрыв железной дороги в Польше.

Кроме того, в Польше заявили, что к диверсии на железной дороге причастны украинцы. При этом некоторые факты указывают на причастность к этому российских спецслужб.

Польша война Украина железная дорога Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
