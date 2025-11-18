Як РФ пов'язана з атакою на польську залізницю - пояснення Лакійчука

Експерт пояснив, що стоїть за атаками на польську залізницю
У понеділок, 17 листопада, на польській залізниці сталася диверсія. Такі випадки — це не поодинокі інциденти, а елементи цілеспрямованої гібридної війни Росії проти Заходу.
Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі Ранок.LIVE.
Як РФ пов'язана з атакою на польську залізницю
За словами Лакійчука, і в Європі, і раніше в Україні довгий час не хотіли визнавати очевидного: Кремль веде агресію, не оголошуючи її формального початку.
Експерт нагадав, що подібна нерішучість уже спостерігалася у 2014 році — під час окупації Криму та появи Ігоря Стрєлкова на Донбасі, коли багато європейських політиків вагалися прямо назвати дії Росії нападом.
Лакійчук наголошує, що сьогоднішні події в Польщі є продовженням тієї ж стратегії та мають розглядатися як частина ширшого плану дестабілізації регіону.
Раніше в МЗС України відреагували на підрив залізниці у Польщі.
Крім того, у Польщі заявили, що до диверсії на залізниці причетні українці. При цьому деякі факти вказують на причетність до цього російських спецслужб.
