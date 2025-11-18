Вибух на залізниці у Польщі - Туск розкрив нові деталі

Дональд Туск. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про нові деталі розслідування вибуху на польській залізниці. За його словами, слідчим вдалося встановити, що організаторами теракту були російські спецслужби. Для виконання злочину вони завербували двох громадян України.

Про це Туск написав у соцмережі Х у вівторок, 18 листопада.

Допис Туска. Фото: скриншот

Вибух на залізниці у Польщі

Туск зазначив, що особи виконавців вже встановлені. Після підриву вони негайно втекли з території Польщі та перетнули кордон із Білоруссю.

За словами прем’єра, розслідування триває, а Варшава координує подальші дії з міжнародними партнерами.

Туск розкрив нові деталі підриву колії

За словами Туска, слідство встановило, що на колії в районі Пулав була прикручена сталева пластина, яка мала викликати аварію. Поруч із колією зловмисники розмістили смартфон, під’єднаний до павербанка, — ймовірно, для того, щоб зафіксувати момент інциденту.

Ще один епізод стався біля селища Міка, де невідомі використали вибухівку С-4. Підривна установка була під’єднана до 300-метрового кабелю. Частина вибухової речовини не спрацювала, і її вдалося вилучити під час огляду місця події.

Туск уточнив, що вибух стався 15 листопада о 20:58, саме тоді, коли ділянку проїжджав вантажний потяг. Детонація лише незначно пошкодила днище одного з вагонів. Машиніст інциденту не помітив і продовжив рух за маршрутом.

Туск вимагає екстрадиції підозрюваних

Дональд Туск заявив, що уряд наполягатиме на затриманні та екстрадиції осіб, яких підозрюють у двох диверсіях на залізниці між Любліном і Варшавою. За наявною інформацією, ці люди вже залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Туск доручив міністру закордонних справ негайно розпочати дипломатичні дії, спрямовані на повернення підозрюваних до Польщі. Йдеться про офіційні звернення як до білоруської, так і до російської влади.

Нагадаємо, що до цього у Польщі повідомили, що до організації підриву на залізниці можуть бути причетні громадяни України. Водночас низка обставин повідомляла про можливу участь у цій диверсії російських спецслужб.

А також керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук заявив, що інциденти на залізниці Польщі — елементи цілеспрямованої гібридної війни Росії проти Заходу.