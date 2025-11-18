Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Диверсії в Польщі — реакція МЗС на заяви про причетність України

Диверсії в Польщі — реакція МЗС на заяви про причетність України

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 23:42
Оновлено: 23:43
В МЗС відреагували на причетність українців до диверсій в Польщі
Місце у Польщі, де нещодавно сталася диверсія. Фото: Reuters

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви польських служб про нібито причетність українців до диверсій на території Польщі. У дипломатичному відомстві наголосили, що Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС України у вівторок, 18 листопада.

Реклама
Читайте також:

МЗС про заяви щодо причетності українців до диверсій у Польщі

У заяві зазначається, що Міністерство закордонних справ України взяло до уваги оприлюднені польськими спеціальними службами висновки про встановлення двох громадян України, яких польські слідчі органи підозрюють у вчиненні під керівництвом спецслужб Російської Федерації диверсійних дій на об’єктах залізничної інфраструктури Польщі 15-17 листопада 2025 року.

У дипломатичному відомстві наголосили, що Україна рішуче засуджує такі диверсії.

"Звертаємо увагу на цинізм умисного вербування та використання державою-агресором осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію. Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців. Але ми переконані, що партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме РФ", — зауважили у МЗС.

А також додали, що події у Польщі вкотре підтверджують, що одночасно із загарбницькою війною проти України, Росія веде повномасштабну гібридну війну проти Європи, проти наших союзників, намагаючись розбити єдність партнерів у допомозі Україні та загалом дестабілізувати ситуацію.

"Підтверджуємо свою готовність надавати усю необхідну допомогу польським компетентним органам і відповідним службам наших союзників для встановлення всіх обставин інциденту, притягнення винних до відповідальності та формування спільного превентивного механізму для протидії таким злочинним діям в майбутньому.

Україна налаштована на подальшу тісну координацію з Польщею та іншими державами-союзниками у протидії російській гібридній агресії й зміцненні нашої спільної безпеки", — резюмували у міністерстві.

Кремль звинуватив Польщу в "русофобії"

Своєю чергою, Кремль звинуватив Польщу в русофобії після того, як Варшава назвала двох українців, завербованих російською розвідкою, причетними до диверсій на залізниці. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським медіа.

Пєсков сказав, що "було б дивно", якби Польща не звинуватила Росію.

"Росію звинувачують у всіх проявах гібридної та прямої війни, яка відбувається. У Польщі всі намагаються бігти попереду європейського паротяга у цьому плані, і русофобія там, звичайно, буяє", — заявив прессекретар Путіна.

Водночас він додав, що факт того, що у справі фігурують двоє громадян України, "примітний": "На місці поляків, на місці німців, французів я б, мабуть, замислився".

МЗС України про диверсії в Польщі
Скриншот повідомлення МЗС України/Facebook

Зауважимо, що у вівторок, 18 листопада, прем’єр Польщі Дональд Туск розповів про нові подробиці розслідування вибуху на польській залізниці.

Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада, на ключовій залізничній гілці Варшава-Люблін у Польщі, якою доправляється допомога Україні, стався умисний підрив колії.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дана лінія має критичне значення для транспортування допомоги Україні. Він пообіцяв, що винні у диверсії будуть знайдені та понесуть покарання.

Після термінового засідання урядового Комітету з питань нацбезпеки Туск заявив, що до двох диверсій на залізничній інфраструктурі причетні громадяни України.

Польща МЗС Україна диверсія залізниця Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації