В МЗС відреагували на причетність українців до диверсій в Польщі

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви польських служб про нібито причетність українців до диверсій на території Польщі. У дипломатичному відомстві наголосили, що Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС України у вівторок, 18 листопада.

МЗС про заяви щодо причетності українців до диверсій у Польщі

У заяві зазначається, що Міністерство закордонних справ України взяло до уваги оприлюднені польськими спеціальними службами висновки про встановлення двох громадян України, яких польські слідчі органи підозрюють у вчиненні під керівництвом спецслужб Російської Федерації диверсійних дій на об’єктах залізничної інфраструктури Польщі 15-17 листопада 2025 року.

У дипломатичному відомстві наголосили, що Україна рішуче засуджує такі диверсії.

"Звертаємо увагу на цинізм умисного вербування та використання державою-агресором осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію. Росія намагається перекласти провину за свої злочини на українців. Але ми переконані, що партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме РФ", — зауважили у МЗС.

А також додали, що події у Польщі вкотре підтверджують, що одночасно із загарбницькою війною проти України, Росія веде повномасштабну гібридну війну проти Європи, проти наших союзників, намагаючись розбити єдність партнерів у допомозі Україні та загалом дестабілізувати ситуацію.

"Підтверджуємо свою готовність надавати усю необхідну допомогу польським компетентним органам і відповідним службам наших союзників для встановлення всіх обставин інциденту, притягнення винних до відповідальності та формування спільного превентивного механізму для протидії таким злочинним діям в майбутньому.

Україна налаштована на подальшу тісну координацію з Польщею та іншими державами-союзниками у протидії російській гібридній агресії й зміцненні нашої спільної безпеки", — резюмували у міністерстві.

Кремль звинуватив Польщу в "русофобії"

Своєю чергою, Кремль звинуватив Польщу в русофобії після того, як Варшава назвала двох українців, завербованих російською розвідкою, причетними до диверсій на залізниці. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським медіа.

Пєсков сказав, що "було б дивно", якби Польща не звинуватила Росію.

"Росію звинувачують у всіх проявах гібридної та прямої війни, яка відбувається. У Польщі всі намагаються бігти попереду європейського паротяга у цьому плані, і русофобія там, звичайно, буяє", — заявив прессекретар Путіна.

Водночас він додав, що факт того, що у справі фігурують двоє громадян України, "примітний": "На місці поляків, на місці німців, французів я б, мабуть, замислився".

Зауважимо, що у вівторок, 18 листопада, прем’єр Польщі Дональд Туск розповів про нові подробиці розслідування вибуху на польській залізниці.

Нагадаємо, що у неділю, 16 листопада, на ключовій залізничній гілці Варшава-Люблін у Польщі, якою доправляється допомога Україні, стався умисний підрив колії.

Згодом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дана лінія має критичне значення для транспортування допомоги Україні. Він пообіцяв, що винні у диверсії будуть знайдені та понесуть покарання.

Після термінового засідання урядового Комітету з питань нацбезпеки Туск заявив, що до двох диверсій на залізничній інфраструктурі причетні громадяни України.