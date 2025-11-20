Диверсия на железной дороге в Польше — известны имена причастных украинцев

Диверсия на железной дороге в Польше. Фото: REUTERS

Польша установила личности украинцев, которые совершили диверсии на железной дороге. Известно, что они действовали по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает Wyborcza.

Кто причастен к диверсиям на железной дороге в Польше

Спецслужбы Польши установили, что подрыв пути, по которому поставлялись военные грузы в Украину, совершили двое украинцев — Евгений Иванов и Александр Кононов. После этого они оба сбежали в Беларусь.

"Установленные лица — это двое граждан Украины, которые уже длительное время сотрудничали и действовали в интересах российских спецслужб", — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Евгений Иванов. Фото: warszawa.wyborcza.pl

Отмечается, что Иванов был главным в группе. Ранее он проживал в Харьковской области, а в начале 2024 года его завербовал офицер ГРУ Юрий Сизов. Он должен был совершить теракт на львовском заводе дронов, однако план провалился и мужчина сбежал в Россию. Его заочно приговорили к 15 годам заключения. Украинская разведка предупредила и другие теракты, которые пытался организовать Сизов, в частности, подрыв нескольких торговых центров и популярного кафе в Киеве.

По данным изданием, деятельность и биография Иванова стала ключевым доказательством для польских спецслужб. Так, удалось выяснить, что за диверсиями на железной дороге в Польше стоит российская военная разведка ГРУ, которая координировала действия преступников.

Что предшествовало

Напомним, 17 ноября стало известно, что в Польше взорвали решающий путь для помощи Украине. Польские власти считают инцидент серьезной диверсией и пообещали быстро найти виновных.

Страна считает подрыв железной дороги терактом, совершенный в интересах иностранной разведки. К патрулированию ключевой инфраструктуры привлекут войска территориальной обороны.

Уже 18 ноября Туск заявил, что Польша идентифицировала исполнителей теракта и объявила их в розыск. По словам премьера, расследование продолжается, а Варшава координирует дальнейшие действия с международными партнерами.