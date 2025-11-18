Повреждение железной дороги в Польше квалифицируют, как теракт — привлекают добровольцев для охраны

Польской премьер Дональд Туск на месте диверсии. Фото: Reuters

Прокуратура Польши начала расследование диверсии на железной дороге как террористическую, совершенную в интересах иностранной разведки. Инцидент произошел на линии Варшава — Дорогуск, которая имеет стратегическое значение для помощи Украине. Кроме того, к патрулированию ключевой инфраструктуры привлекут войска территориальной обороны.

Такая информация содержится в сообщении Национальной прокуратуры Польши.

Теракт и иностранная разведка

Полиция на месте диверсии. Фото: Reuters

Представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что пути повреждены с помощью взрывчатки, что создало непосредственную опасность катастрофы наземного транспорта, жизни и здоровью многих людей, а также имуществу в крупных размерах. Начатое производство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Патрулирование железной дороги — вертолет и войска теробороны

После диверсии министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил об усилении защиты критической инфраструктуры. Войска территориальной обороны, сформированные из обученных добровольцев, будут патрулировать важнейшие части железнодорожной инфраструктуры на востоке страны.

"Мы увеличиваем привлечение войск территориальной обороны к поддержке Службы охраны железных дорог в патрулировании железнодорожных линий в восточной Польше. Особое внимание будет уделено важнейшим элементам инфраструктуры: мостам, виадукам, тоннелям, станциям, разъездам и железнодорожным устройствам управления движением", — сообщил Косиняк-Камыш.

Во время патрулирования ВТО будут использовать дроны, а также поддержку с воздуха. С 18 ноября к операции будет привлечен вертолет.

Напомним, Украина выразила солидарность с Польшей после инцидента на железной дороге. Андрей Сибига подчеркнул готовность оказать помощь в расследовании, если польская сторона ее запросит.

Между тем заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин видит в диверсии на польской железной дороге вполне прогнозируемый шаг России. В то же время он отметил, что об открытой войне против Польши пока рано говорить.