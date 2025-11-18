Пошкодження залізниці у Польщі кваліфікують, як теракт — залучають добровольців для охорони

Польській прем'єр Дональд Туск на місці диверсії. Фото: Reuters

Прокуратура Польщі розпочала розслідування диверсії на залізниці як терористичну, скоєну в інтересах іноземної розвідки. Інцидент трапився на лінії Варшава — Дорогуськ, яка має стратегічне значення для допомоги Україні. Крім того, до патрулювання ключової інфраструктури залучать війська територіальної оборони.

Така інформація міститься в повідомленні Національної прокуратури Польщі.

Теракт та іноземна розвідка

Поліція на місці диверсії. Фото: Reuters

Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що колії пошкоджено за допомогою вибухівки, що створило безпосередню небезпеку катастрофи наземного транспорту, життю та здоров'ю багатьох людей, а також майну у великих розмірах. Започатковане провадження передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

Патрулювання залізниці — вертольоти та війська тероборони

Після диверсії міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив про посилення захисту критичної інфраструктури. Війська територіальної оборони, сформовані з навчених добровольців, будуть патрулювати найважливіші частини залізничної інфраструктури на сході країни.

"Ми збільшуємо залучення військ територіальної оборони до підтримки Служби охорони залізниць у патрулюванні залізничних ліній у східній Польщі. Особлива увага буде приділена найважливішим елементам інфраструктури: мостам, віадукам, тунелям, станціям, роз'їздам та залізничним пристроям управління рухом", — повідомив Косіняк-Камиш.

Під час патрулювання ВТО використовуватимуть дрони, а також підтримку з повітря. З 18 листопада до операції буде залучений вертоліт.

Нагадаємо, Україна висловила солідарність із Польщею після інциденту на залізниці. Андрій Сибіга підкреслив готовність надати допомогу у розслідуванні, якщо польська сторона її запросить.

Тим часом заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін вбачає в диверсії на польській залізниці цілком прогнозований крок Росії. Водночас він зазначив, що про відкриту війну проти Польщі поки що зарано говорити.