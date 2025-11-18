Пошкодження залізниці у Польщі кваліфікують, як теракт — залучають добровольців для охорони

Польща вважає підрив залізниці терактом — залучають ТрО охороняти
Прокуратура Польщі розпочала розслідування диверсії на залізниці як терористичну, скоєну в інтересах іноземної розвідки. Інцидент трапився на лінії Варшава — Дорогуськ, яка має стратегічне значення для допомоги Україні. Крім того, до патрулювання ключової інфраструктури залучать війська територіальної оборони.
Така інформація міститься в повідомленні Національної прокуратури Польщі.
Теракт та іноземна розвідка
Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що колії пошкоджено за допомогою вибухівки, що створило безпосередню небезпеку катастрофи наземного транспорту, життю та здоров'ю багатьох людей, а також майну у великих розмірах. Започатковане провадження передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.
Патрулювання залізниці — вертольоти та війська тероборони
Після диверсії міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив про посилення захисту критичної інфраструктури. Війська територіальної оборони, сформовані з навчених добровольців, будуть патрулювати найважливіші частини залізничної інфраструктури на сході країни.
"Ми збільшуємо залучення військ територіальної оборони до підтримки Служби охорони залізниць у патрулюванні залізничних ліній у східній Польщі. Особлива увага буде приділена найважливішим елементам інфраструктури: мостам, віадукам, тунелям, станціям, роз'їздам та залізничним пристроям управління рухом", — повідомив Косіняк-Камиш.
Під час патрулювання ВТО використовуватимуть дрони, а також підтримку з повітря. З 18 листопада до операції буде залучений вертоліт.
Нагадаємо, Україна висловила солідарність із Польщею після інциденту на залізниці. Андрій Сибіга підкреслив готовність надати допомогу у розслідуванні, якщо польська сторона її запросить.
Тим часом заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін вбачає в диверсії на польській залізниці цілком прогнозований крок Росії. Водночас він зазначив, що про відкриту війну проти Польщі поки що зарано говорити.
