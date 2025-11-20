Диверсія на залізниці в Польщі — відомі імена причетних українців

Диверсії на залізниці — Польща встановила особи українців
Польща встановила особи українців, які здійснили диверсії на залізниці. Відомо, що вони діяли на замовлення російських спецслужб.
Про це повідомляє Wyborcza.
Хто причетний до диверсій на залізниці в Польщі
Спецслужби Польщі встановили, що підрив колії, якою постачалися військові вантажі до України, здійснили двоє українців — Євген Іванов та Олександр Кононов. Після цього вони обидва втекли до Білорусі.
"Встановлені особи — це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали й діяли в інтересах російських спецслужб", — сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
Зазначається, що Іванов був головним у групі. Раніше він проживав у Харківській області, а на початку 2024 року його завербував офіцер ГРУ Юрій Сизов. Він мав здійснити теракт на львівському заводі дронів, однак план провалився й чоловік втік до Росії. Його заочно засудили до 15 років ув’язнення. Українська розвідка попередила й інші теракти, які намагався організувати Сизов, зокрема, підрив кількох торгових центрів і популярного кафе в Києві.
За даними виданням, діяльність та біографія Іванова стала ключовим доказом для польських спецслужб. Так, вдалося з'ясувати, що за диверсіями на залізниці в Польщі стоїть російська військова розвідка ГРУ, яка координувала дії злочинців.
Що передувало
Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що в Польщі підірвали вирішальний шлях для допомоги Україні. Польська влада вважає інцидент серйозною диверсією та пообіцяла швидко знайти винних.
Країна вважає підрив залізниці терактом, скоєний в інтересах іноземної розвідки. До патрулювання ключової інфраструктури залучать війська територіальної оборони.
Вже 18 листопада Туск заявив, що Польща ідентифікувала виконавців теракту та оголосила їх у розшук. За словами прем’єра, розслідування триває, а Варшава координує подальші дії з міжнародними партнерами.
Читайте Новини.LIVE!