Диверсія на залізниці в Польщі — відомі імена причетних українців

Диверсія на залізниці в Польщі. Фото: REUTERS

Польща встановила особи українців, які здійснили диверсії на залізниці. Відомо, що вони діяли на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомляє Wyborcza.

Хто причетний до диверсій на залізниці в Польщі

Спецслужби Польщі встановили, що підрив колії, якою постачалися військові вантажі до України, здійснили двоє українців — Євген Іванов та Олександр Кононов. Після цього вони обидва втекли до Білорусі.

"Встановлені особи — це двоє громадян України, які вже тривалий час співпрацювали й діяли в інтересах російських спецслужб", — сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Євген Іванов. Фото: warszawa.wyborcza.pl

Зазначається, що Іванов був головним у групі. Раніше він проживав у Харківській області, а на початку 2024 року його завербував офіцер ГРУ Юрій Сизов. Він мав здійснити теракт на львівському заводі дронів, однак план провалився й чоловік втік до Росії. Його заочно засудили до 15 років ув’язнення. Українська розвідка попередила й інші теракти, які намагався організувати Сизов, зокрема, підрив кількох торгових центрів і популярного кафе в Києві.

За даними виданням, діяльність та біографія Іванова стала ключовим доказом для польських спецслужб. Так, вдалося з'ясувати, що за диверсіями на залізниці в Польщі стоїть російська військова розвідка ГРУ, яка координувала дії злочинців.

Що передувало

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що в Польщі підірвали вирішальний шлях для допомоги Україні. Польська влада вважає інцидент серйозною диверсією та пообіцяла швидко знайти винних.

Країна вважає підрив залізниці терактом, скоєний в інтересах іноземної розвідки. До патрулювання ключової інфраструктури залучать війська територіальної оборони.

Вже 18 листопада Туск заявив, що Польща ідентифікувала виконавців теракту та оголосила їх у розшук. За словами прем’єра, розслідування триває, а Варшава координує подальші дії з міжнародними партнерами.