Диалог с Будановым: бизнес назвал первые реальные изменения

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Украинский бизнес уже отмечает первые практические результаты работы Совета по вопросам поддержки предпринимательства. Одной из сфер, где предприниматели уже видят конкретные изменения, стала энергетика. По словам генерального директора группы компаний ОККО Василия Даниляка, речь идет о расширении программ кредитования для энергетической отрасли и диверсификации источников энергии.

Об этом говорится в статье Forbes Ukraine по итогам второй встречи представителей бизнеса с Кириллом Будановым, передает Новини.LIVE.

После встречи Буданова с Советом по предпринимательству произошли значительные изменения

"С 1 июня правительство расширило программу кредитования распределенной генерации и балансирующих мощностей на предприятиях в размере до 25 млн евро на 5 лет под 10% годовых в гривне", — отметил Даниляк.

Еще одним важным изменением бизнес называет новый порядок подключения объектов к сети. Отныне организацией тендеров и поиском подрядчиков занимается непосредственно заказчик, а не "Укрэнерго".

"Эти изменения произошли после апрельской встречи Буданова с Советом предпринимательства", — подчеркнул генеральный директор группы компаний ОККО.

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Как писали Новини.LIVE, Буданов представил представителям бизнеса проект стратегии "Экономика будущего". Глава ОП назвал его практическим украинским аналогом "плана Маршалла". Над этим проектом работали Офис президента, Всемирный банк, правительство, компания McKinsey, а также международные эксперты и украинский бизнес.

Также Новини.LIVE сообщали, что Буданову доверяют 70% опрошенных. По сравнению с январем статистика практически не изменилась. Лишь 5% не смогли определиться или вообще не знали о нынешнем главе ОП.