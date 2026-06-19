Діалог з Будановим: бізнес назвав перші реальні зміни

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Перші практичні результати роботи Ради з питань підтримки підприємництва вже помічає український бізнес. Однією зі сфер, де підприємці вже бачать конкретні зміни, стала енергетика. За словами генерального директора групи компаній ОККО Василя Даниляка, йдеться про розширення програм кредитування для енергетичної галузі та диверсифікацію джерел енергії.

Про це йдеться у статті Forbes Ukraine за підсумками другої зустрічі представників бізнесу з Кирилом Будановим, передає Новини.LIVE.

Після зустрічі Буданова з Радою підприємництва відбулися значні зміни

"З 1 червня уряд розширив програму кредитування під розподілену генерацію і балансуючі потужності на підприємствах в розмірі до 25 млн євро на 5 років під 10% річних у гривні", — зауважив Даниляк.

Ще однією важливою зміною бізнес називає новий порядок підключення об’єктів до мережі. Відтепер організацією тендерів і пошуком підрядників займається безпосередньо замовник, а не "Укренерго".

"Ці зміни відбулися після квітневої зустрічі Буданова з Радою підприємництва", — наголосив генеральний директор групи компаній ОККО.

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Як писали Новини.LIVE, Буданов презентував представникам бізнесу проєкт стратегії "Економіка майбутнього". Очільник ОП назвав його практичним українським аналогом "плану Маршалла". Над цим проєктом працював Офіс президента, Світовий банк, уряд, компанії McKinsey, а також міжнародні експерти та український бізнес.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Буданову довіряє 70% опитаних. Порівняно з січнем статистика майже залишилась без змін. Лише 5% не змогли визначитись, або взагалі не знали про теперішнього очільника ОП.