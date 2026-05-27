Главная Новости дня День Сил специальных операций: Зеленский отметил воинов

Дата публикации 27 мая 2026 15:12
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В среду, 27 мая, в День Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины Президент Владимир Зеленский отметил воинов. Он отметил роль ССО в тяжелых боях войны и их участие в ключевых операциях против российских оккупантов. Глава государства подчеркнул, что подразделения ССО действуют как на фронте, так и на временно оккупированных территориях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский обратился к воинам в День Сил специальных операций

В своем обращении Президент Владимир Зеленский поблагодарил каждого, кто служит в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины, за мужество и ежедневные результаты.

Глава государства отметил, что ССО прошли все самые сложные, жестокие и важнейшие битвы этой войны.

По его словам, Силы специальных операций выполняют задачи вместе с СБУ, СБС, ракетными подразделениями и разведкой в рамках так называемых "дальнобойных санкций" против России. В то же время они играют важную роль в сопротивлении на временно оккупированных территориях.

Говоря об их деятельности, президент подчеркнул:

"Силы специальных операций — это и о сопротивлении на нашей временно оккупированной территории. Спасибо вам за организацию таких специальных мероприятий, за поддержку сопротивления и за создание именно таких проблем для оккупанта, которых он заслуживает".

Также Зеленский подчеркнул, что Украина помнит цену своей борьбы и независимости, и почтил память павших воинов ССО и всех украинских героев.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что украинские воины нанесли серию ударов по военной инфраструктуре РФ в период 25-26 мая, поразив командные пункты, логистические объекты и склады. Также подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" в Самарской области. В Генштабе ВСУ отметили, что эти действия направлены на снижение военного потенциала противника.

Новини.LIVE также писали, что Служба безопасности Украины и Силы обороны нанесли удары по стратегическим объектам РФ в Московской области и временно оккупированном Крыму. Среди пораженных целей — Московский НПЗ, предприятия военно-промышленного комплекса и инфраструктура аэродрома "Бельбек".

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
