День экстренной медпомощи: как украинские медики работают во время войны

Медики экстренной медпомощи.

Ежегодно 27 мая в Украине и мире отмечают День экстренной медицинской помощи. Эта дата посвящена медикам, парамедикам и диспетчерам, которые первыми прибывают на вызовы и спасают жизни людей. В условиях войны работа служб экстренной помощи в Украине стала еще важнее и сложнее.

История создания праздника

Инициативу учреждения этого дня в 2009 году поддержало Европейское общество экстренной медицины. Целью было привлечение внимания к развитию систем быстрого реагирования, популяризации навыков домедицинской помощи и поддержки работников экстренных служб. Впоследствии дата стала международной платформой для обучения, информационных кампаний и профессиональных мероприятий в сфере медицины.

Как работает система экстренной медицинской помощи

Система экстренной медицинской помощи охватывает не только бригады скорой. В нее входят диспетчерские центры, парамедики, врачи неотложной помощи, центры медицины катастроф и медицинские учреждения, которые принимают пациентов в тяжелом состоянии. Основная задача службы — максимально быстро оказать помощь и стабилизировать состояние человека еще до госпитализации.

Повреждена при обстреле скорая в Харьковской области.

В Украине служба экстренной медицинской помощи работает через единую систему вызова. Медики реагируют на дорожно-транспортные происшествия, сердечные приступы, инсульты, травмы, массовые поражения и последствия российских атак. После начала полномасштабной войны нагрузка на бригады значительно возросла, особенно в прифронтовых регионах и крупных городах, которые регулярно подвергаются обстрелам.

Работа медиков во время войны

Украинские медики экстренной помощи сегодня работают не только в привычных условиях, но и во время воздушных тревог, после ракетных ударов и в зонах повышенной опасности. Бригады эвакуируют раненых, оказывают помощь гражданским и военным, работают в сложных логистических условиях и часто рискуют собственной жизнью. Именно работники скорой помощи одними из первых прибывают на места чрезвычайных происшествий после атак.

Как отмечают День экстренной медицинской помощи

Во многих странах ко Дню экстренной медицинской помощи проводят открытые тренинги по домедицинской помощи, демонстрации работы спецтранспорта и обучение для населения.

Тренинги по домедицинской помощи.

В Украине в последние годы также значительно вырос интерес к курсам по сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений и базовым навыкам спасения.

День экстренной медицинской помощи также является поводом поблагодарить работников службы за их работу.

Как писали Новини.LIVE, молодые медики, которые подписывают контракт на три года работы в прифронтовых громадах, получают 200 тысяч грн подъемных. Два года назад эта сумма составляла всего 14 тысяч гривен. Также предусмотрены возможности приобретения жилья.

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что а битуриенты, которые будут поступать в медицинские вузы, будут проходить военную подготовку. По завершению обучения они получат звание офицера. Это будет уже с сентября.