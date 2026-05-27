День екстреної меддопомоги: як українські медики працюють під час війни

Медики екстреної меддопомоги. Фото: МОЗ

Щороку 27 травня в Україні та світі відзначають День екстреної медичної допомоги. Ця дата присвячена медикам, парамедикам і диспетчерам, які першими прибувають на виклики та рятують життя людей. В умовах війни робота служб екстреної допомоги в Україні стала ще важливішою та складнішою.

Новини.LIVE розповідають все, що відомо про цей день.

Історія створення свята

Ініціативу започаткування цього дня у 2009 році підтримало Європейське товариство екстреної медицини. Метою було привернення уваги до розвитку систем швидкого реагування, популяризації навичок домедичної допомоги та підтримки працівників екстрених служб. Згодом дата стала міжнародною платформою для навчань, інформаційних кампаній і професійних заходів у сфері медицини.

Як працює система екстреної медичної допомоги

Система екстреної медичної допомоги охоплює не лише бригади швидкої. До неї входять диспетчерські центри, парамедики, лікарі невідкладної допомоги, центри медицини катастроф та медичні заклади, які приймають пацієнтів у важкому стані. Основне завдання служби — максимально швидко надати допомогу та стабілізувати стан людини ще до госпіталізації.

Пошкоджена під час обстрілу швидка на Харківщині. Фото: United24

В Україні служба екстреної медичної допомоги працює через єдину систему виклику. Медики реагують на дорожньо-транспортні пригоди, серцеві напади, інсульти, травми, масові ураження та наслідки російських атак. Після початку повномасштабної війни навантаження на бригади значно зросло, особливо у прифронтових регіонах та великих містах, які регулярно зазнають обстрілів.

Читайте також:

Робота медиків під час війни

Українські медики екстреної допомоги сьогодні працюють не лише у звичних умовах, а й під час повітряних тривог, після ракетних ударів та в зонах підвищеної небезпеки. Бригади евакуйовують поранених, надають допомогу цивільним та військовим, працюють у складних логістичних умовах і часто ризикують власним життям. Саме працівники швидкої допомоги одними з перших прибувають на місця надзвичайних подій після атак.

Як відзначають День екстреної медичної допомоги

У багатьох країнах до Дня екстреної медичної допомоги проводять відкриті тренінги з домедичної допомоги, демонстрації роботи спецтранспорту та навчання для населення.

Тренінги з домедичної допомоги. Фото: United24

В Україні останніми роками також значно зріс інтерес до курсів із серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотеч та базових навичок порятунку.

День екстреної медичної допомоги також є нагодою подякувати працівникам служби за їхню роботу.

Як писали Новини.LIVE, молоді медики, які підписують контракт на три роки роботи в прифронтових громадах, отримують 200 тисяч грн підйомних. Два роки тому ця сума становила лише 14 тисяч гривень. Також передбачані можливості придбання житла.

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що а бітурієнти, які вступатимуть до медичних вишів, проходитимуть військову підготовку. По завершенню навчання вони отримають звання офіцера. Це буде вже з вересня.