День Сил спеціальних операцій: Зеленський відзначив воїнів

Президент України Володимир Зеленський.

У середу, 27 травня, у День Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України Президент Володимир Зеленський відзначив воїнів. Він наголосив на ролі ССО у найважчих боях війни та їхній участі в ключових операціях проти російських окупантів. Глава держави підкреслив, що підрозділи ССО діють як на фронті, так і на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський звернувся до воїнів у День Сил спеціальних операцій

У своєму зверненні Президент Володимир Зеленський подякував кожному, хто служить у Силах спеціальних операцій Збройних сил України, за мужність і щоденні результати.

Глава держави зазначив, що ССО пройшли всі найскладніші, найжорстокіші та найважливіші битви цієї війни.

За його словами, Сили спеціальних операцій виконують завдання разом із СБУ, СБС, ракетними підрозділами та розвідкою в межах так званих "далекобійних санкцій" проти Росії. Водночас вони відіграють важливу роль у спротиві на тимчасово окупованих територіях.

Говорячи про їхню діяльність, президент наголосив:

"Сили спеціальних операцій — це й про опір на нашій тимчасово окупованій території. Дякую вам за організацію таких спеціальних заходів, за підтримку опору та за створення саме таких проблем для окупанта, на які він заслуговує".

Також Зеленський підкреслив, що Україна пам’ятає ціну своєї боротьби та незалежності, і вшанував пам’ять полеглих воїнів ССО та всіх українських героїв.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що українські воїни завдали серії ударів по військовій інфраструктурі РФ у період 25–26 травня, уразивши командні пункти, логістичні об’єкти та склади. Також підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу "Сызранский" у Самарській області. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ці дії спрямовані на зниження військового потенціалу противника.

Новини.LIVE також писали, що Служба безпеки України та Сили оборони завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ у Московській області та тимчасово окупованому Криму. Серед уражених цілей — Московський НПЗ, підприємства військово-промислового комплексу та інфраструктура аеродрому "Бельбек".