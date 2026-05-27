Гидрометцентр предупредил о грозах, дождях и сильном ветре в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о грозах, дождях и ветре в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о грозах, дождях и ветре в Украине сегодня

Дата публикации 27 мая 2026 05:30
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды в Украине на среду, 27 мая, сообщили синоптики. В этот день ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра. Также по всей территории нашей страны объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 27 мая от Укргидрометцентра

Ночью в северных областях местами были кратковременные дожди, а днем ожидаются уже по всей Украине. На Прикарпатье, в центральных и южных областях будут грозы.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня
Погода в Украине 27 мая. Фото: Укргидрометцентр

Ветер западный, северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, днем порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составляла +11...+16 °С, днем будет +18...+23 °С, на Закарпатье и юге +23...+28 °С.

Из-за сильных порывов ветра и грозы в центральных, южных областях и на Прикарпатье объявлен первый уровень опасности.

Погода в Україні 27 травня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на сегодня от Наталки Диденко

В Украине ожидается сильный ветер со штормовыми порывами. Территорию страны будет пересекать атмосферный фронт с волной, поэтому практически повсеместно влажная погода с дождями.

Прогноз погоди в Україні на 27 травня
Атмосферный фронт. Фото: DWD

Температура воздуха на юге и юго-западе +25...+28 °С, в Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской областях +17...+21 °С. На остальной территории +20...+23 °С.

В Киеве сегодня ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет около +21 °С.

Диденко сообщила, что уже с четверга в Украине ожидается похолодание до +12...+18 °С. В то же время теплая погода возобновится в начале июня.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, погода в Украине на этой неделе будет со снижением температуры воздуха. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильные порывы ветра.

А в Укргидрометцентре опровергли слухи об аномальной жаре в Украине. Погодные условия на территории государства будет формировать более прохладное воздушное поступление из Скандинавии.

Людмила Войтюк - Редактор
