День рождения Мелании Трамп: путь от модели до первой леди США

В воскресенье, 26 апреля, 56 лет исполняется первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп. Она уже второй раз занимает эту роль после возвращения к власти ее мужа, Дональда Трампа. Фотомодель и предпринимательница словенского происхождения родилась в 1970 году в городе Ново Место, который на тот момент входил в состав Югославии.

Новини.LIVE рассказываю все, что известно о детстве, карьере и предпринимательской деятельности жены президента Трампа.

Детство

Мелания Трамп (урожденная Кнавс) родилась в 1970 году в городе Ново Место (ныне Словения), который тогда входил в состав Югославии.

Выросла в небольшом городе Севница в семье, далёкой от публичной жизни: отец работал в сфере автосервиса, а мать — на текстильном производстве.

В подростковом возрасте семья переехала в Любляну, где Мелания поступила в университет на специальность, связанную с архитектурой и дизайном. Впрочем, учебу она не завершила, выбрав карьеру в модельном бизнесе.

Читайте также:

Карьера модели и переезд в США

Модельную карьеру Мелания начала в 16 лет. Она работала в Милане и Париже, сотрудничая с различными агентствами и брендами.

В 1996 году она переехала в Нью-Йорк. Уже там ее фото появлялись на обложках известных глянцев - в частности Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fairи других. Она также участвовала в фотосессиях для популярных изданий и даже снялась в эпизодических кинопроектах.

Знакомство с Дональдом Трампом

В 1998 году, во время одного из мероприятий в Нью-Йорке, Мелания познакомилась с Дональдом Трампом. Их отношения постепенно стали публичными и активно обсуждались в медиа.

В 2004 году пара объявила о помолвке, а уже 22 января 2005 года они поженились во Флориде. Свадьбу посетили известные политики, бизнесмены и звезды шоу-бизнеса.

В марте 2006 года у супругов родился сын — Бэррон. В том же году Мелания получила гражданство США.

Первая леди США

После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года Мелания стала первой леди США. Она отличалась сдержанным стилем, осторожной публичной позицией и акцентом на социальных инициативах, в частности темах детского благополучия и онлайн-безопасности.

В 2025 году, после повторного избрания Трампа президентом, она снова стала первой леди. Таким образом Мелания вошла в историю как одна из немногих женщин, которые занимали эту роль дважды, но с перерывом.

Мелания Трамп — бизнес-леди

Мелания Трамп также занималась предпринимательской деятельностью. В 2010 году она представила собственную ювелирную линию, а также участвовала в рекламных кампаниях.

В то же время она остается одной из самых закрытых первых леди США, редко давая развернутые интервью.

Интересные факты о Мелании Трамп

Мелания Трамп является католичкой — она стала первой представительницей этой конфессии в Белом доме за многие десятилетия. В 2017 году во время визита в Ватикан она встречалась с Папой Франциском.

В 2018 году Мелания перенесла медицинскую процедуру, связанную с лечением почек, которая прошла без осложнений. А в 2020 году вместе с мужем переболела COVID-19 в легкой форме.

Теперь первая леди остается одной из самых влиятельных женщин в современной американской политике, сочетая опыт модели, предпринимательницы и первой леди — роли, которые сформировали ее уникальный публичный образ.

Роль Мелании Трамп в возвращении украинских детей

Как писали Новини.LIVE, с октября 2025 года Мелания Трамп активно поддерживает процесс воссоединения украинских семей, разведенных войной. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что первая леди США помогает возвращать домой украинских детей, которых похитила Россия. Она это разобьет в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.

Для возвращения украинских детей, команда первой леди США наладила прямой контакт с российской стороной. Мелания лично написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Кремля прислал официальный ответ.