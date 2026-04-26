День народження Меланії Трамп: шлях від моделі до першої леді США

Перша леді США Меланія Трамп.

У неділю, 26 квітня, 56 років виповнюється першій леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. Вона вже друге обіймає цю роль після повернення до влади її чоловіка, Дональда Трампа. Фотомодель і підприємиця словенського походження народилася у 1970 році в місті Ново Место, яке на той момент входило до складу Югославії.

Дружина Дональда Трампа — Меланія.

Дитинство

Меланія Трамп (уроджена Кнавс) народилася у 1970 році в місті Ново Место (нині Словенія), яке тоді входило до складу Югославії.

Виросла у невеликому місті Севниця в родині, далекій від публічного життя: батько працював у сфері автосервісу, а мати — на текстильному виробництві.

У підлітковому віці сім’я переїхала до Любляни, де Меланія вступила до університету на спеціальність, пов’язану з архітектурою та дизайном. Втім, навчання вона не завершила, обравши кар’єру в модельному бізнесі.

Читайте також:

Подружжя Трамп.

Кар’єра моделі та переїзд до США

Модельну кар’єру Меланія розпочала у 16 років. Вона працювала в Мілані та Парижі, співпрацюючи з різними агентствами та брендами.

У 1996 році вона переїхала до Нью-Йорка. Вже там її фото з’являлися на обкладинках відомих глянців — зокрема Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair та інших. Вона також брала участь у фотосесіях для популярних видань і навіть знялася в епізодичних кінопроєктах.

Знайомство з Дональдом Трампом

У 1998 році, під час одного з заходів у Нью-Йорку, Меланія познайомилася з Дональдом Трампом. Їхні стосунки поступово стали публічними та активно обговорювалися в медіа.

Дональд Трамп із дружиною Меланією.

У 2004 році пара оголосила про заручини, а вже 22 січня 2005 року вони одружилися у Флориді. Весілля відвідали відомі політики, бізнесмени та зірки шоу-бізнесу.

У березні 2006 року у подружжя народився син — Беррон. Того ж року Меланія отримала громадянство США.

Перша леді США

Після перемоги Дональда Трампа на виборах 2016 року Меланія стала першою леді США. Вона вирізнялася стриманим стилем, обережною публічною позицією та акцентом на соціальних ініціативах, зокрема темах дитячого благополуччя та онлайн-безпеки.

Меланія Трамп із дітьми.

У 2025 році, після повторного обрання Трампа президентом, вона знову стала першою леді. Таким чином Меланія увійшла в історію як одна з небагатьох жінок, які обіймали цю роль двічі, але з перервою.

Меланія Трамп — бізнес-леді

Меланія Трамп також займалася підприємницькою діяльністю. У 2010 році вона представила власну ювелірну лінію, а також брала участь у рекламних кампаніях.

Водночас вона залишається однією з найбільш закритих перших леді США, рідко даючи розгорнуті інтерв’ю.

Цікаві факти про Меланію Трамп

Меланія Трамп є католичкою — вона стала першою представницею цієї конфесії в Білому домі за багато десятиліть. У 2017 році під час візиту до Ватикану вона зустрічалася з Папою Франциском.

У 2018 році Меланія перенесла медичну процедуру, пов’язану з лікуванням нирок, яка пройшла без ускладнень. А у 2020 році разом із чоловіком перехворіла на COVID-19 у легкій формі.

Тепер перша леді залишається однією з найвпливовіших жінок у сучасній американській політиці, поєднуючи досвід моделі, підприємниці та першої леді — ролі, які сформували її унікальний публічний образ.

Роль Меланії Трамп у поверненні українських дітей

Як писали Новини.LIVE, із жовтня 2025 року Меланія Трамп активно підтримує процес возз'єднання українських сімей, розлучених війною. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що перша леді США допомагає повертати додому українських дітей, яких викрала Росія. Вона це розбить у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Для повернення українських дітей, команда першої леді США налагодила прямий контакт із російською стороною. Меланія особисто написала листа російському диктатору Володимиру Путіну. Глава Кремля надіслав офіційну відповідь.