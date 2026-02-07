Переговоры Украины и РФ пройдут в США — детали от Зеленского

Дедлайн завершения войны и новые переговоры — главные заявления Зеленского
Президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине до лета. Следующие трехсторонние переговоры пройдут в Америке уже через неделю.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 7 февраля. Новини.LIVE собрало все важные заявления главы государства.
Главные заявления Зеленского
Во время общения с медиа президент сделал несколько важных заявлений:
- США хотят завершения войны в Украине до лета. Для этого они продвигают четкий график переговоров;
- Переговоры России и Украины состоятся в США. Команды встретятся уже через неделю;
- США будут следить за прекращением огня между Украиной и Россией. Военные сторон уже обсудили технические механизмы контроля;
- Зеленский отреагировал на требования Кремля признать Крым российским. Он подчеркнул, что Украина не пойдет на компромисс за счет полуострова;
- США и Россия могут подписать "пакет Дмитриева". Это пакет экономического сотрудничества объемом около 12 триллионов долларов;
- Обмены пленными продолжатся. Команды работают над новыми этапами;
- Украина подтвердила свою позицию по Донбассу. Украинские военные будут стоять там, где стоят;
- В мирном соглашении пока нет общего решения по Запорожской АЭС;
- РФ изменила риторику на переговорах, но не нужно ей доверять;
- Завершение войны не может быть без гарантий безопасности. Они должны быть подписаны и юридически закреплены Конгрессом.
Напомним, 7 февраля Зеленский встретится с украинской делегацией, которая была на переговорах с РФ. Украина готовится к следующим трехсторонним встречам.
В то же время нардеп заявил, что Буданов существенно изменил формат переговоров. По его словам, стало значительно больше конкретики.
