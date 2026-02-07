Переговоры Украины и РФ пройдут в США — детали от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп хочет завершить войну в Украине до лета. Следующие трехсторонние переговоры пройдут в Америке уже через неделю.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 7 февраля. Новини.LIVE собрало все важные заявления главы государства.

Главные заявления Зеленского

Во время общения с медиа президент сделал несколько важных заявлений:

Напомним, 7 февраля Зеленский встретится с украинской делегацией, которая была на переговорах с РФ. Украина готовится к следующим трехсторонним встречам.

В то же время нардеп заявил, что Буданов существенно изменил формат переговоров. По его словам, стало значительно больше конкретики.