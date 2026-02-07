Мирные переговоры — когда Украина встретится с РФ

Срочная новость

Украина подтвердила встречу с делегацией России. Команды встретятся в США уже через неделю.

Об этом сообщил Президент Украины Вололимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Как сообщил президент, встреча, которую предложила Америка, вероятно, состоится в Майами.

Также США предлагают Украине и РФ деэскалацию по энергетике. По словам Зеленского, Украина согласилась, РФ пока не подтвердила.

Новость дополняется...