Мирные переговоры — когда Украина встретится с РФ

Зеленский назвал дату и место встречи с делегацией РФ
Дата публикации 7 февраля 2026 11:22
Срочная новость
Украина подтвердила встречу с делегацией России. Команды встретятся в США уже через неделю.
Об этом сообщил Президент Украины Вололимир Зеленский, общаясь с журналистами.
Как сообщил президент, встреча, которую предложила Америка, вероятно, состоится в Майами.
Также США предлагают Украине и РФ деэскалацию по энергетике. По словам Зеленского, Украина согласилась, РФ пока не подтвердила.
