Мирні переговори — коли Україна зустрінеться з РФ

Україна підтвердила зустріч з делегацією Росії. Команди зустрінуться в США вже через тиждень.

Про це повідомив Президент України Вололимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.

Переговори України і Росії

Як повідомив президент, зустріч, яку запропонувала Америка, йомовірно, відбудеться у Маямі.

Також США пропонують Україні та РФ деескалацію щодо енергетики. За словами Зеленського, Україна погодилася, РФ поки не підтвердила.

