Мирні переговори — коли Україна зустрінеться з РФ

Зеленський назвав дату та місце зустрічі з делегацією РФ
Дата публікації: 7 лютого 2026 11:22
Термінова новина
Україна підтвердила зустріч з делегацією Росії. Команди зустрінуться в США вже через тиждень.
Про це повідомив Президент України Вололимир Зеленський, спілкуючись з журналістами.
Переговори України і Росії
Як повідомив президент, зустріч, яку запропонувала Америка, йомовірно, відбудеться у Маямі.
Також США пропонують Україні та РФ деескалацію щодо енергетики. За словами Зеленського, Україна погодилася, РФ поки не підтвердила.
