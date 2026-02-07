Видео
Главная Новости дня Зеленский заявил о возможном подписании "пакета Дмитриева" между США и РФ

Зеленский заявил о возможном подписании "пакета Дмитриева" между США и РФ

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 12:34
Зеленский прокомментировал подписание пакета Дмитриева между США и РФ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности подписания документов между США и Россией. Речь идет о так называемом "пакете Дмитриева".

Об этом Владимир Зеленский сказал во время общения с представителями СМИ, сообщает Новини.LIVE в субботу, 7 февраля.

Читайте также:

Зеленский о подписании документов между США и Россией

Президент Украины сообщил о возможном подписании документов между США и Россией, ссылаясь на разведданные о так называемом "пакете Дмитриева".

По словам лидера, речь идет о пакете экономического сотрудничества объемом около 12 триллионов долларов. В то же время в медиа и других источниках появляются сигналы, что эти договоренности могут содержать вопросы, связанные с Украиной — в частности ее суверенитетом и безопасностью.

"Например, мне разведка показывала так называемый "пакет Дмитриева", который он показывал в США, — там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде бы пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", — сказал президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не поддержит никаких решений или договоренностей в отношении себя, принятых без ее участия:

"Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас".

Недавно Зеленский сказал, когда состоится встреча делегаций Украины и России.

Также глава государства заявил, что Украина не пойдет на уступки по Крыму.

Владимир Зеленский США война в Украине Россия мирные переговоры мирное соглашение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
