Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив про можливе підписання "пакету Дмитрієва" між США та РФ

Зеленський заявив про можливе підписання "пакету Дмитрієва" між США та РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 12:34
Зеленський прокоментував підписання пакета Дмитрієва між США та РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірність підписання документів між США та Росією. Мовиться про так званий "пакет Дмитрієва".

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування із представниками ЗМІ, повідомляє Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про підписання документів між США та Росією

Президент України повідомив про можливе підписання документів між США та Росією, посилаючись на розвіддані щодо так званого "пакета Дмитрієва". 

За словами лідера, мовиться про пакет економічного співробітництва обсягом близько 12 трильйонів доларів. Водночас у медіа та інших джерелах з’являються сигнали, що ці домовленості можуть містити питання, пов’язані з Україною — зокрема її суверенітетом і безпекою.

"Наприклад, мені розвідка показувала так званий "пакет Дмитрієва", який він показував у США, — там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією", — сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не підтримає жодних рішень або домовленостей щодо себе, ухвалених без її участі:

"Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас".

Нещодавно Зеленський сказав, коли відбудеться зустріч делегацій України та Росії.

Також глава держави заявив, що Україна не піде на поступки щодо Криму.

Володимир Зеленський США війна в Україні Росія мирні переговори мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації