Зеленський прокоментував підписання пакета Дмитрієва між США та РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірність підписання документів між США та Росією. Мовиться про так званий "пакет Дмитрієва".

Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування із представниками ЗМІ, повідомляє Новини.LIVE у суботу, 7 лютого.

Зеленський про підписання документів між США та Росією

Президент України повідомив про можливе підписання документів між США та Росією, посилаючись на розвіддані щодо так званого "пакета Дмитрієва".

За словами лідера, мовиться про пакет економічного співробітництва обсягом близько 12 трильйонів доларів. Водночас у медіа та інших джерелах з’являються сигнали, що ці домовленості можуть містити питання, пов’язані з Україною — зокрема її суверенітетом і безпекою.

"Наприклад, мені розвідка показувала так званий "пакет Дмитрієва", який він показував у США, — там обсяг близько 12 трильйонів доларів. Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією", — сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не підтримає жодних рішень або домовленостей щодо себе, ухвалених без її участі:

"Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас".

Нещодавно Зеленський сказав, коли відбудеться зустріч делегацій України та Росії.

Також глава держави заявив, що Україна не піде на поступки щодо Криму.