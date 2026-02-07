Переговори України і РФ пройдуть у США — деталі від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні до літа. Наступні тристоронні переговори пройдуть в Америці вже за тиждень.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 7 лютого. Новини.LIVE зібрало усі важливі заяви глави держави.

Головні заяви Зеленського

Під час спілкування з медіа президент зробив кілька важливих заяв:

Нагадаємо, 7 лютого Зеленський зустрінеться з українською делегацію, яка була на переговорах з РФ. Україна готується до наступних тристоронніх зустрічей.

Водночас нардеп заявив, що Буданов суттєво змінив формат переговорів. За його словами, стало значно більше конкретики.