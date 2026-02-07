Переговори України і РФ пройдуть у США — деталі від Зеленського

Дедлайн завершення війни і нові переговори — головні заяви Зеленського
Дата публікації: 7 лютого 2026 13:49
Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР
Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні до літа. Наступні тристоронні переговори пройдуть в Америці вже за тиждень.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 7 лютого. Новини.LIVE зібрало усі важливі заяви глави держави.
Головні заяви Зеленського
Під час спілкування з медіа президент зробив кілька важливих заяв:
- США хочуть завершення війни в Україні до літа. Для цього вони просувають чіткий графік переговорів;
- Переговори Росії та України відбудуться у США. Команди зустрінуться вже за тиждень;
- США слідкуватимуть за припиненням вогню між Україною та Росією. Військові сторін уже обговорили технічні механізми контролю;
- Зеленський відреагував на вимоги Кремля визнати Крим російським. Він наголосив, що Україна не піде на компроміс за рахунок півострова;
- США та Росія можуть підписати "пакет Дмитрієва". Це пакет економічного співробітництва обсягом близько 12 трильйонів доларів;
- Обміни полоненими продовжаться. Команди працюють над новими етапами;
- Україна підтвердила свою позицію щодо Донбасу. Українські військові будуть стояти там, де стоять;
- У мирній угоді наразі немає спільного рішення щодо Запорізької АЕС;
- РФ змінила риторику на переговорах, але не потрібно їй довіряти;
- Завершення війни не може бути без гарантій безпеки. Вони мають бути підписані й юридично закріплені Конгресом.
Нагадаємо, 7 лютого Зеленський зустрінеться з українською делегацію, яка була на переговорах з РФ. Україна готується до наступних тристоронніх зустрічей.
Водночас нардеп заявив, що Буданов суттєво змінив формат переговорів. За його словами, стало значно більше конкретики.
