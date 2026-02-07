Відео
Головна Новини дня Дедлайн завершення війни і нові переговори — головні заяви Зеленського

Дедлайн завершення війни і нові переговори — головні заяви Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 13:49
Переговори України і РФ пройдуть у США — деталі від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп хоче завершити війну в Україні до літа. Наступні тристоронні переговори пройдуть в Америці вже за тиждень. 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись з журналістами 7 лютого. Новини.LIVE зібрало усі важливі заяви глави держави. 

Головні заяви Зеленського

Під час спілкування з медіа президент зробив кілька важливих заяв:

Нагадаємо, 7 лютого Зеленський зустрінеться з українською делегацію, яка була на переговорах з РФ. Україна готується до наступних тристоронніх зустрічей.

Водночас нардеп заявив, що Буданов суттєво змінив формат переговорів. За його словами, стало значно більше конкретики.

Володимир Зеленський США переговори перемир'я війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
