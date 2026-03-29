Главная Новости дня Чубаров заявил, что РФ хочет мобилизовать 50 тысяч украинцев на ВОТ

Дата публикации 29 марта 2026 18:45
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Facebook/Рефат Чубаров

Россияне отправляют людей с временно оккупированных территорий на войну в Украину. Как сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, в апреле оккупанты поставили себе цель набрать около 50 тысяч украинцев с ВОТ для отправки на фронт.

Об этом Чубаров сообщил в интервью для журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Мобилизация на временно оккупированных территориях

Чубаров отметил, что в начале апреля россияне могут вернуться к массовой принудительной мобилизации на всех временно оккупированных территориях Украины. В частности, оккупанты поставили план — набрать 50 тысяч человек.

"Это почти неприкрытое намерение оккупантов максимально использовать мужчин на всех оккупированных украинских землях, чтобы их под разными формами мобилизовать, привлечь в российскую армию и направить на войну против своих сограждан", — отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Он добавил, что речь идет об украинцах в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях. Кроме того, РФ системно пытается отправить украинцев на войну из временно оккупированного Крыма. Главная цель Москвы — заставить украинцев с оружием в руках воевать против своих сограждан.

"Сейчас такой прямой мобилизации ежедневной нет, но есть скрытая мобилизация. Они привлекают молодых людей, как они говорят, по закону. То есть призыв идет. И как только молодой человек оказывается в российской армии, они разными способами, запугиванием, подкупами пытаются его уже привлечь в воюющую армию", — отметил Чубаров.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, народный депутат Елена Хоменко назвала количество детей, которые остались на временно оккупированных территориях. По ее словам, речь идет о 1 600 000 украинских детей. Россияне продолжают депортировать их.

Также мы рассказывали о том, что Ольга Алтунина в эфире Ранок.LIVE прокомментировала программу поддержки детей с ВОТ. Представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших от войны, отметила, что за год только 7-8 детей получили такую помощь.

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
