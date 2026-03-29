Главная Новости дня Председатель Меджлиса: в Крыму среди политзаключенных уже десятки женщин

Дата публикации 29 марта 2026 10:52
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: Рефат Чубаров/Facebook

Во временно оккупированном Крыму среди политзаключенных растет количество женщин, которых преследуют российские захватчики. Многие из них имеют серьезные проблемы со здоровьем, однако репрессивная машина РФ продолжает действовать без остановки. Ранее женщин пытались обходить, но в прошлом году эта "граница" исчезла.

Об этом председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

В Крыму среди политзаключенных значительное количество женщин

Рефат Чубаров отметил, что среди более 330 политзаключенных во временно оккупированном Крыму уже есть десятки женщин. По его словам, многие из них имеют проблемы со здоровьем, однако это не останавливает российскую репрессивную машину.

Чубаров пояснил, что если раньше оккупанты пытались избегать прямых преследований женщин, то в прошлом году эта условная граница была полностью стерта.

"Это началось в прошлом году. То есть, надо уже повсеместно говорить о том, что для российских оккупантов нет каких-то таких условных линий, которые они не могут переходить.

Раньше говорили о том, что они избегают, чтобы преследовать женщин. Но в том году они сразу проводили массовые обыски в домах, где арестовывали женщин. И сегодня у нас среди более 330 политзаключенных, то есть тех, которые лишены свободы, уже десятки женщин, которые в разном возрасте, и есть такие, которые очень больны", — рассказал председатель Меджлиса.

Чтобы проиллюстрировать жестокость репрессий, он отметил:

"Российские оккупанты для того, чтобы раздавить волю людей, живущих в Крыму, все время демонстрируют рост своей жестокости. И преследование женщин, уже массовое, которое происходит в Крыму, — это просто чтобы напугать общество и сказать, что для них никаких линий не существует".

Недавно Новини.LIVE информировали, что в Крыму растет роль женщин в ментальном сопротивлении на полуострове. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отметил, что женщины играют особую роль в этом движении сопротивления и восстановлении справедливости.

Кроме того, в начале марта 2026 года Новини.LIVE сообщали, что во временно оккупированном Крыму зафиксировали новую волну репрессий против женщин. Чаще всего под преследование попадают родственницы украинских политзаключенных, в частности крымские татарки. Их привлекают к ответственности за якобы "дискредитацию Вооруженных сил РФ".

Также Новини.LIVE писали, что в Крыму репрессии стали обычной частью жизни гражданских. Силовики и суды применяют комплекс мер давления — от обысков и штрафов до заключения в тюрьму. По данным правозащитников, по меньшей мере 340 человек находятся в местах несвободы из-за политических или религиозных убеждений, проукраинской позиции или постов в соцсетях.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
