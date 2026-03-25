Председатель Меджлиса заявил о силе женщин в Крыму

Рефат Чубаров.

В Крыму отчетливо проявляется сила женщин. В частности, речь идет о ментальном сопротивлении, которое расширяется на полуострове. Женщины играют в этом движении особую роль.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время премии "УП 100: Сила женщин" сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Сила женщин на Крымском полуострове

По словам председателя Меджлиса, женщины в Крыму всегда были рядом с мужчинами, когда речь шла о восстановлении прав или противостоянии насилию.

"В Крымской народной республике, которую провозгласили в 1917 году, одним из первых актов было объявлено право женщин на выборах. Это было гораздо раньше, чем в некоторых европейских странах", — отметил Рефат Чубаров.

Среди лауреатов национальной награды "100 женщин Украины" также есть как минимум две представительницы крымскотатарского сопротивления: член Меджлиса Гульнара Бекирова и менеджер Крымскотатарского ресурсного центра Зарема Бариева.

Отношение крымских татар к оккупации

Со дня оккупации Крыма прошло уже 12 лет. Оккупированная территория находится под репрессиями и преследованиями, но люди пытаются жить.

"Сотни тысяч людей в Крыму остаются верными украинскому государству. Абсолютное большинство крымских татар не поддерживало и не поддерживает, и никогда не будет поддерживать российскую оккупацию", — подчеркнул председатель Меджлиса.

Ранее представитель президента в АР Крым Ольга Куришко в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщила, что на Крымском полуострове началась новая волна репрессий. Под преследование попадают женщины. В основном это родственницы украинских политзаключенных.

Также Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента Украины писал, что Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма обратился к украинцам. Глава государства напомнил, что война РФ против Украины началась именно с оккупации Крымского полуострова. Тогда, по его словам, мир фактически закрыл на это глаза.