Україна
День сопротивления оккупации Крыма — как крымчане вышли против РФ

День сопротивления оккупации Крыма — как крымчане вышли против РФ

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 08:35
Почему День сопротивления оккупации Крыма отмечают 26 февраля
Украинцы в Крыму на акции протеста. Фото архивное: УНИАН

26 февраля в Украине отмечают День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Памятная дата была установлена в 2020 году указом президента Украины №58. Ее ввели, чтобы почтить мужество и несокрушимость граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории, а также напомнить о событиях 26 февраля 2014 года в Симферополе — митинге в поддержку территориальной целостности Украины, в котором вместе выступили крымские татары, украинцы и представители других национальностей.

Новини.LIVE расскажет больше об этой памятной дате.

Как украинцы вышли против оккупации Крыма в 2014 году

Тогда крымские татары, украинцы и представители других национальностей вышли на акцию в поддержку территориальной целостности Украины, заявив о сопротивлении оккупации.

События, которые привели к захвату Крыма, разворачивались стремительно и начались еще до митинга в Симферополе. 20 февраля 2014 года стартовала активная фаза вооруженной агрессии России против Украины.

Произошла массовая переброска российских подразделений в Крым и в районе Керченского пролива. Эту дату Россия фактически зафиксировала сама: она указана на ведомственной медали Минобороны РФ "За возвращение Крыма".

Украинское государство официально определило 20 февраля 2014 года днем начала российской агрессии — это закреплено и в заявлении Верховной Рады Украины от 21 апреля 2015 года, и в законе об определении даты начала временной оккупации.

В феврале и марте 2014 года именно Крым стал территорией, где конфликт перешел в фазу военной оккупации. Российские военные находились там без опознавательных знаков, за что их прозвали "зелеными человечками" из-за цвета формы. Тем временем из местных пророссийских жителей формировали и вооружали нерегулярные группировки, которые использовались вместе с подразделениями вооруженных сил РФ, которые уже дислоцировались в Крыму.

Так, по украинской оценке, война России против Украины началась именно с Крыма, а оккупация АРК и Севастополя с привлечением регулярных частей, спецформирований, советников, инструкторов и подконтрольных России незаконных вооруженных группировок и наемников стала грубым нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельно в хронологии событий вспоминают 24 февраля 2014 года. В тот день корабли ВМФ РФ, охранявшие морскую акваторию в районе проведения Сочинской олимпиады, приняли на борт в Новороссийске российских военных без опознавательных знаков — так называемых "зеленых человечков" - вместе с боевой техникой и взяли курс на Севастополь.

После митинга 26 февраля события перешли в силовую фазу. На следующий день, 27 февраля, в 5 утра регулярные военные формирования РФ зашли в парламент и правительство АРК и захватили здания. Уже 28 февраля Верховный Совет Крыма под контролем российских военных проголосовал за проведение референдума о статусе Крыма. В тот же день российские подразделения начали блокировать украинские воинские части и объекты на полуострове, захватили аэропорты Бельбек и Симферополь и перекрыли сухопутные въезды в Крым со стороны Херсонщины.

Уже через несколько недель 16 марта 2014 года на полуострове провели псевдореферендум о статусе Крыма. Его, по приведенным данным, срежиссировала Россия, а крымские татары и другие проукраинские жители бойкотировали это голосование. А 25 марта была захвачена последняя воинская часть, которая держала украинский флаг в Крыму, — морской тральщик "Черкассы" ВМС Украины. С тех пор Автономная Республика Крым и город Севастополь находятся под временной оккупацией вооруженных сил России, а попытка аннексии полуострова продолжается.

Добавим, что в ЕС не признают оккупацию Крыма Россией и поддерживают Украину в планах о возвращении полуострова.

Между тем Россия устраивает террор в Крыму против гражданских — осуществляет похищения, сажает за решетку и преследует всех, кто имеет интерес к Украине.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
