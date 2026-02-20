Відео
Вторгнення Росії в Крим — як все відбувалося та що цьому передувало

Вторгнення Росії в Крим — як все відбувалося та що цьому передувало

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 06:47
Як росіяни окупували Крим — блокування військових частин, захоплення адмінбудівель і референдум
Акція на підтримку жителів Криму. Фото: УНІАН

20 лютого 2014 року відбулася російська військова операція щодо вторгнення на територію Кримського півострова. Це стало першою частиною збройного конфлікту між Росією та Україною, яка завершилася анексією Криму.

Новини.LIVE розповідають, як Крим опинився під контролем Росії навесні 2014 року.

Читайте також:

Хронологія подій — від появи "зелених чоловічків" до анексії півострова

У 2010 році тодішній президент України Віктор Янукович підписав так звані Харківські угоди з Росією. Документ продовжив перебування Чорноморського флоту РФ у Криму до 2042 року в обмін на знижку на російський газ для України.

У межах цих домовленостей російські військові мали право перебувати на території Криму та проводити ротацію особового складу і техніки, але з обов’язковим погодженням із українською стороною.

Збройне втручання Росії в Крим почалося якраз на завершальному етапі Революції Гідності.

Напередодні цього російський президент Володимир Путін оголосив позачергові загальновійськові навчання біля східних кордонів України, які включали сухопутні, морські та повітряні підрозділи.

Наприкінці лютого на півострові з’явилися озброєні військові без розпізнавальних знаків — так звані "зелені чоловічки". Вони взяли під контроль стратегічні об’єкти: будівлі парламенту й уряду Криму, аеропорти, військові частини, вузли зв’язку та інфраструктуру.

зелені чоловічки
"Зелені чоловічки" незаконно увійшли до Криму. Фото: Al Jazeera

27 лютого було захоплено будівлю Верховної Ради Криму. Та було створено маріонетковий уряд із самопроголошеним "головою Ради міністрів АР Крим" Сергієм Аксьоновим, який звернувся до Путіна з проханням нібито забезпечити мир та спокій на півострові.

1 березня президент РФ направив у Раду Федерації пропозицію про введення російських військ, яку обидві палати ухвалили того ж дня о 17:20. 

У відповідь на втручання громадські організації, зокрема етнічні росіяни та російськомовні громадяни України, закликали Путіна не втручатися у внутрішні справи України. 

4 березня Путін заявив журналістам, що російські війська у Криму нібито будуть прикриватися цивільним населенням, зокрема жінками та дітьми, і додав, що хоче спостерігати за тим, хто наважиться віддати наказ стріляти по власних громадянах.

Врезультаті упродовж березня 2014 року українські військові частини в Криму опинилися в оточенні. Російські підрозділи та підконтрольні їм формування блокували гарнізони, вимагали скласти зброю або присягнути на вірність Росії. Частина військовослужбовців залишила півострів, інші перейшли на службу до РФ.

Ластівчине гніздо
Замок "Ластівчине гніздо" в Криму. Фото: mygazeta.com

Паралельно здійснювався контроль над українськими кораблями та об’єктами ВМС у Севастополі.

16 березня 2014 року в Криму відбувся так званий "референдум" щодо статусу півострова. Незаконне голосування проходило під контролем російських військ і без визнання з боку України та більшості міжнародної спільноти.

18 березня 2014 року Росія підписала договір про нібито прийняття Криму до свого складу. Таким чином відбулася незаконна анексія українського півострова.

Після цього у Криму було зафіксовано переслідування проукраїнських активістів і представників кримськотатарського народу. Частина жителів була змушена виїхати на материкову Україну.

Окупація Криму стала початком довготривалого конфлікту

Захоплення Криму стало першим етапом російської агресії проти України — згодом РФ розпочала бойові дії на Донбасі, а в 2022 році — у повномасштабне вторгнення.

З початку великої війни Україна часто та успішно б’є по російських військових об’єктах у Криму. Останніми ураженими цілями став десантний катер, радіолокаційна станція, вузол зв’язку та склад боєприпасів РФ.

Російська пропаганда звісно ж не визнає ударів і заявляє, що вибухи — це успішна робота ППО. Залишки пошкоджених суден вони намагаються приховувати маскувальними сітками.

Крім того, нещодавно стало відомо, про зростання проукраїнських настроїв серед підлітків

Крим Віктор Янукович анексія окупація війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
