Вторжение РФ в Крым — события, ставшие началом российско-украинской войны

Оккупация Крыма — как происходила операция по захвату полуострова
20 февраля 2014 года на Крымском полуострове начались военные действия со стороны России. В итоге Крым оказался под временным контролем России, что стало первой стадией конфликта с Украиной.
Новини.LIVE рассказывают, как Крым оказался под контролем России весной 2014 года.
Хронология событий — от появления "зеленых человечков" до аннексии полуострова
В 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал так называемые Харьковские соглашения с Россией. Документ продлил пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на российский газ для Украины.
В рамках этих договоренностей российские военные имели право находиться на территории Крыма и проводить ротацию личного состава и техники, но с обязательным согласованием с украинской стороной.
Вооруженное вмешательство России в Крым началось как раз на завершающем этапе Революции Достоинства.
Накануне этого российский президент Владимир Путин объявил внеочередные общевойсковые учения у восточных границ Украины, которые включали сухопутные, морские и воздушные подразделения.
В конце февраля на полуострове появились вооруженные военные без опознавательных знаков — так называемые "зеленые человечки". Они взяли под контроль стратегические объекты: здания парламента и правительства Крыма, аэропорты, воинские части, узлы связи и инфраструктуру.
27 февраля было захвачено здание Верховной Рады Крыма. И было создано марионеточное правительство с самопровозглашенным "председателем Совета министров АР Крым" Сергеем Аксеновым, который обратился к Путину с просьбой якобы обеспечить мир и спокойствие на полуострове.
1 марта президент РФ направил в Совет Федерации предложение о введении российских войск, которое обе палаты приняли в тот же день в 17:20.
В ответ на вмешательство общественные организации, в том числе этнические русские и русскоязычные граждане Украины, призвали Путина не вмешиваться во внутренние дела Украины.
4 марта Путин заявил журналистам, что российские войска в Крыму якобы будут прикрываться гражданским населением, в частности женщинами и детьми, и добавил, что хочет наблюдать за тем, кто осмелится отдать приказ стрелять по собственным гражданам.
В результате в течение марта 2014 года украинские военные части в Крыму оказались в окружении. Российские подразделения и подконтрольные им формирования блокировали гарнизоны, требовали сложить оружие или присягнуть на верность России. Часть военнослужащих покинула полуостров, другие перешли на службу в РФ.
Параллельно осуществлялся контроль над украинскими кораблями и объектами ВМС в Севастополе.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова. Незаконное голосование проходило под контролем российских войск и без признания со стороны Украины и большинства международного сообщества.
18 марта 2014 года Россия подписала договор о якобы принятии Крыма в свой состав. Таким образом состоялась незаконная аннексия украинского полуострова.
После этого в Крыму было зафиксировано преследование проукраинских активистов и представителей крымскотатарского народа. Часть жителей была вынуждена выехать на материковую Украину.
Оккупация Крыма стала началом долговременного конфликта
Захват Крыма стал первым этапом российской агрессии против Украины — впоследствии РФ начала боевые действия на Донбассе, а в 2022 году — в полномасштабное вторжение.
С начала большой войны Украина часто и успешно бьет по российским военным объектам в Крыму. Последними пораженными целями стал десантный катер, радиолокационная станция, узел связи и склад боеприпасов РФ.
Российская пропаганда конечно же не признает ударов и заявляет, что взрывы — это успешная работа ПВО. Остатки поврежденных судов они пытаются скрывать маскировочными сетками.
Кроме того, недавно стало известно, о росте проукраинских настроений среди подростков.
