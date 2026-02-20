Видео
Главная Новости дня Оккупация Крыма — как происходила операция по захвату полуострова

Оккупация Крыма — как происходила операция по захвату полуострова

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 06:47
Вторжение РФ в Крым — события, ставшие началом российско-украинской войны
Акция в поддержку жителей Крыма. Фото: УНІАН

20 февраля 2014 года на Крымском полуострове начались военные действия со стороны России. В итоге Крым оказался под временным контролем России, что стало первой стадией конфликта с Украиной.

Новини.LIVE рассказывают, как Крым оказался под контролем России весной 2014 года.

Читайте также:

Хронология событий — от появления "зеленых человечков" до аннексии полуострова

В 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович подписал так называемые Харьковские соглашения с Россией. Документ продлил пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года в обмен на скидку на российский газ для Украины.

В рамках этих договоренностей российские военные имели право находиться на территории Крыма и проводить ротацию личного состава и техники, но с обязательным согласованием с украинской стороной.

Вооруженное вмешательство России в Крым началось как раз на завершающем этапе Революции Достоинства.

Накануне этого российский президент Владимир Путин объявил внеочередные общевойсковые учения у восточных границ Украины, которые включали сухопутные, морские и воздушные подразделения.

В конце февраля на полуострове появились вооруженные военные без опознавательных знаков — так называемые "зеленые человечки". Они взяли под контроль стратегические объекты: здания парламента и правительства Крыма, аэропорты, воинские части, узлы связи и инфраструктуру.

зелені чоловічки
"Зеленые человечки" незаконно вошли в Крым. Фото: Al Jazeera

27 февраля было захвачено здание Верховной Рады Крыма. И было создано марионеточное правительство с самопровозглашенным "председателем Совета министров АР Крым" Сергеем Аксеновым, который обратился к Путину с просьбой якобы обеспечить мир и спокойствие на полуострове.

1 марта президент РФ направил в Совет Федерации предложение о введении российских войск, которое обе палаты приняли в тот же день в 17:20.

В ответ на вмешательство общественные организации, в том числе этнические русские и русскоязычные граждане Украины, призвали Путина не вмешиваться во внутренние дела Украины.

4 марта Путин заявил журналистам, что российские войска в Крыму якобы будут прикрываться гражданским населением, в частности женщинами и детьми, и добавил, что хочет наблюдать за тем, кто осмелится отдать приказ стрелять по собственным гражданам.

В результате в течение марта 2014 года украинские военные части в Крыму оказались в окружении. Российские подразделения и подконтрольные им формирования блокировали гарнизоны, требовали сложить оружие или присягнуть на верность России. Часть военнослужащих покинула полуостров, другие перешли на службу в РФ.

гнездо
Замок "Ласточкино гнездо" в Крыму. Фото: mygazeta.com

Параллельно осуществлялся контроль над украинскими кораблями и объектами ВМС в Севастополе.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова. Незаконное голосование проходило под контролем российских войск и без признания со стороны Украины и большинства международного сообщества.

18 марта 2014 года Россия подписала договор о якобы принятии Крыма в свой состав. Таким образом состоялась незаконная аннексия украинского полуострова.

После этого в Крыму было зафиксировано преследование проукраинских активистов и представителей крымскотатарского народа. Часть жителей была вынуждена выехать на материковую Украину.

Оккупация Крыма стала началом долговременного конфликта

Захват Крыма стал первым этапом российской агрессии против Украины — впоследствии РФ начала боевые действия на Донбассе, а в 2022 году — в полномасштабное вторжение.

С начала большой войны Украина часто и успешно бьет по российским военным объектам в Крыму. Последними пораженными целями стал десантный катер, радиолокационная станция, узел связи и склад боеприпасов РФ.

Российская пропаганда конечно же не признает ударов и заявляет, что взрывы — это успешная работа ПВО. Остатки поврежденных судов они пытаются скрывать маскировочными сетками.

Кроме того, недавно стало известно, о росте проукраинских настроений среди подростков.

Крым Виктор Янукович аннексия оккупация война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
