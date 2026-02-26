День спротиву окупації Криму — що означає дата 26 лютого

Українці в Криму на акції протесту. Фото архівне: УНІАН

В Україні 26 лютого вшановують День спротиву окупації Криму та Севастополя — дату, яка нагадує про багатотисячний мітинг у Сімферополі 2014 року на підтримку територіальної цілісності держави та про початок російської агресії, що розпочалася саме з півострова.

Новини.LIVE розповість більше про цю пам'ятану дату.

Як українці вийшли проти окупації Криму в 2014 році

Цю пам'ятну дату запровадили у 2020 році указом президента №58, аби вшанувати мужність людей, які живуть на тимчасово окупованому півострові, а також нагадати про мітинг у Сімферополі 26 лютого 2014 року.

Тоді кримські татари, українці та представники інших національностей вийшли на акцію на підтримку територіальної цілісності України, заявивши про спротив окупації.

Події, які привели до захоплення Криму, розгорталися стрімко й почалися ще до мітингу в Сімферополі. 20 лютого 2014 року стартувала активна фаза збройної агресії Росії проти України.

Відбулося масове перекидання російських підрозділів у Криму та в районі Керченської протоки. Цю дату Росія фактично зафіксувала сама: вона зазначена на відомчій медалі Міноборони РФ "За повернення Криму".

Українська держава офіційно визначила 20 лютого 2014 року днем початку російської агресії — це закріплено і в заяві Верховної Ради України від 21 квітня 2015 року, і в законі про визначення дати початку тимчасової окупації.

У лютому та березні 2014 року саме Крим став територією, де конфлікт перейшов у фазу воєнної окупації. Російські військові перебували там без розпізнавальних знаків, за що їх прозвали "зеленими чоловічками" через колір форми. Тим часом з місцевих проросійських жителів формували та озброювали нерегулярні угруповання, яких використовували разом із підрозділами збройних сил РФ, що вже дислокувалися в Криму.

Так, за українською оцінкою, війна Росії проти України почалася саме з Криму, а окупація АРК і Севастополя із залученням регулярних частин, спецформувань, радників, інструкторів та підконтрольних Росії незаконних збройних угруповань і найманців стала грубим порушенням міжнародного права, суверенітету й територіальної цілісності України.

Окремо в хронології подій згадують 24 лютого 2014 року. Того дня кораблі ВМФ РФ, які охороняли морську акваторію в районі проведення Сочинської олімпіади, прийняли на борт у Новоросійську російських військових без розпізнавальних знаків — так званих "зелених чоловічків" — разом із бойовою технікою та взяли курс на Севастополь.

Після мітингу 26 лютого події перейшли у силову фазу. Наступного дня, 27 лютого, о 5-й ранку регулярні військові формування РФ зайшли до парламенту та уряду АРК і захопили будівлі. Уже 28 лютого Верховна Рада Криму під контролем російських військових проголосувала за проведення референдуму про статус Криму. Того ж дня російські підрозділи почали блокувати українські військові частини й об'єкти на півострові, захопили аеропорти Бельбек і Сімферополь та перекрили сухопутні в'їзди до Криму з боку Херсонщини.

Вже за кілька тижнів 16 березня 2014 року на півострові провели псевдореферендум про статус Криму. Його, за наведеними даними, зрежисувала Росія, а кримські татари та інші проукраїнські жителі бойкотували це голосування. А 25 березня було захоплено останню військову частину, що тримала український прапор у Криму, — морський тральник "Черкаси" ВМС України. Відтоді Автономна Республіка Крим і місто Севастополь перебувають під тимчасовою окупацією збройних сил Росії, а спроба анексії півострова триває.

Додамо, що в ЄС не визнають окупацію Криму Росією та підтримують Україну у планах про повернення півострова.

Тим часом Росія влаштовує терор в Криму проти цивільних — здійснює викрадення, саджає за ґрати та переслідує усіх, хто має інтерес до України.