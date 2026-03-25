Голова Меджлісу заявив про силу жінок у Криму

Рефат Чубаров.

У Криму чітко проявляється сила жінок. Зокрема, йдеться про ментальний спротиві, який розширюється на півострові. Жінки відіграють у цьому русі особливу роль.

Про це інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час премії "УП 100: Сила жінок" повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Сила жінок на Кримському півострові

За словами голови Меджлісу, жінки у Криму завжди були поруч із чоловіками, коли йшлося про відновлення прав або протистояння насиллю.

"У Кримській народній республіці, яку проголосили у 1917 році, одним із перших актів було оголошено право жінок на виборах. Це було набагато раніше, ніж у деяких європейських країнах", — зазначив Рефат Чубаров.

Серед лауреатів національної відзнаки "100 жінок України" також є щонайменше дві представниці кримськотатарського опору: членкиня Меджлісу Гульнара Бекірова та менеджерка Кримськотатарського ресурсного центру Зарема Барієва.

Ставлення кримських татар до окупації

Від дня окупації Криму минуло вже 12 років. Окупована територія перебуває під репресіями та переслідуваннями, але люди намагаються жити.

"Сотні тисяч людей у Криму залишаються вірними українській державі. Абсолютна більшість кримських татар не підтримувала і не підтримує, і ніколи не підтримуватиме російську окупацію", — наголосив голова Меджлісу.

