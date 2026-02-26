Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Сьогодні, 26 лютого, у День спротиву окупації Криму президент України Володимир Зеленський звернувся до українців. Він нагадав, що війна Росії проти України почалася з окупації Криму.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Звернення Зеленського у День спротиву окупації Криму

"Коли ми говоримо, що агресор не повинен отримати жодної винагороди за війну, щоб мир був справді тривалим, кожен має розуміти: це не просто слова. Світ, на жаль, уже мав змогу перевірити це 12 років тому. Російська війна проти України почалася з окупації нашого Криму, і світ фактично заплющив очі на це", — зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що тодішніх лідерів не зацікавили мітинги й спротив у Криму та загалом почуття України:

"Світ радив Україні мовчати. Саме тому Путін повірив, що він може дозволити собі значно більшу війну та жорсткіше протистояння із Заходом".

Президент наголосив, що тепер щороку 26 лютого — у День спротиву окупації Криму — ми згадуємо цей глобальний урок і шануємо тих, хто не мовчав та не пасував перед російською агресією.

"І наполягаємо, що відповідальність агресора за війну є однією з гарантій безпеки, однією з найбільш сильних передумов тривалого миру", — сказав лідер.

Водночас Зеленський подякував всім у світі, хто підтримує українців у цьому, бере участь у роботі нашої Кримської платформи та в інших міжнародних форматах, які нагадують світу про Крим та про значення його окупації Росією.

"Дякую кожному, хто допомагає Україні протистояти російським репресіям у Криму, допомагає нам повертати людей з полону та не давати окупаційному режиму зміцнюватись.

Російська присутність на нашому півострові служить тільки війні й нічому більше. Мир має бути, а отже, Крим — це Україна, і світ має визнавати цей факт незмінно. Qırım evine qaytmalıdır! Слава Україні!", — резюмував Зеленський

Нагадаємо, що 26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Криму та Севастополя. Ця дата пов’язана з подіями 2014 року, коли в Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку єдності та територіальної цілісності України. Саме з окупації Кримського півострова розпочалася російська агресія проти нашої держави.

Раніше, 24 лютого, глава Міноборони Швеції Пол Йонсон підтримав Україну у поверненні тимчасово окупованого Криму. Він зазначив, що Україна може бити по півострову далекобійною зброєю.

На початку лютого цього року стало відомо, що у тимчасово окупованому Криму спостерігається зростанням проукраїнських настроїв серед підлітків. Ситуація викликала серйозне занепокоєння в окупаційних адміністраціях.