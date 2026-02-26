Зеленский обратился к украинцам и миру в День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сегодня, 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Когда мы говорим, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну, чтобы мир был действительно длительным, каждый должен понимать: это не просто слова. Мир, к сожалению, уже имел возможность проверить это 12 лет назад. Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл глаза на это. Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и вообще чувства Украины. Мир советовал Украине молчать. Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе значительно большую войну и более жесткое противостояние с Западом.

Теперь ежегодно 26 февраля - в День сопротивления оккупации Крыма - мы вспоминаем этот глобальный урок и чтим тех, кто не молчал и не пасовал перед российской агрессией. И настаиваем, что ответственность агрессора за войну является одной из гарантий безопасности, одной из самых сильных предпосылок длительного мира.

Спасибо всем в мире, кто поддерживает нас в этом, участвует в работе нашей Крымской платформы и в других международных форматах, которые напоминают миру о Крыме и о значении его оккупации Россией. Спасибо каждому, кто помогает Украине противостоять российским репрессиям в Крыму, помогает нам возвращать людей из плена и не давать оккупационному режиму укрепляться. Российское присутствие на нашем полуострове служит только войне и ничему больше. Мир должен быть, а значит, Крым - это Украина, и мир должен признавать этот факт неизменно. Qırım evine qaytmalıdır! Слава Украине!

