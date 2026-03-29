Голова Меджлісу: у Криму серед політв'язнів вже десятки жінок

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

У тимчасово окупованому Криму серед політв’язнів зростає кількість жінок, яких переслідують російські загарбники. Багато з них мають серйозні проблеми зі здоров’ям, проте репресивна машина РФ продовжує діяти без упину. Раніше жінок намагалися оминати, але минулого року ця "межа" зникла.

Про це голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

У Криму серед політв'язнів значна кількість жінок

Рефат Чубаров зазначив, що серед понад 330 політв’язнів в тимчасово окупованому Криму вже є десятки жінок. За його словами, багато з них мають проблеми зі здоров’ям, проте це не зупиняє російську репресивну машину.

Чубаров пояснив, що якщо раніше окупанти намагалися уникати прямих переслідувань жінок, то минулого року ця умовна межа була повністю стерта.

"Це почалося минулого року. Тобто, треба вже повсюди говорити про те, що для російських окупантів немає якихось таких умовних ліній, які вони не можуть переходити.

Раніше говорили про те, що вони уникають, щоб переслідувати жінок. Але в тому році вони одразу проводили масові обшуки в домах, де заарештовували жінок. І сьогодні у нас посеред більше ніж 330 політв'язнів, тобто тих, які позбавлені волі, вже десятки жінок, які в різному віці, і є такі, які дуже хворі", — розповів голова Меджлісу.

Щоб проілюструвати жорстокість репресій, він зазначив:

"Російські окупанти задля того, щоб розчавити волю людей, які живуть у Криму, весь час демонструють зростання своєї жорстокості. І переслідування жінок, вже масове, яке відбувається у Криму, — це просто щоби налякати суспільство і сказати, що для них жодних ліній не існує".

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що у Криму зростає роль жінок у ментальному спротиві на півострові. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що жінки відіграють особливу роль у цьому русі спротиву та відновленні справедливості.

Крім того, на початку березня 2026 року Новини.LIVE повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму зафіксували нову хвилю репресій проти жінок. Найчастіше під переслідування потрапляють родички українських політв’язнів, зокрема кримські татарки. Їх притягують до відповідальності за нібито "дискредитацію Збройних сил РФ".

Також Новини.LIVE писали, що у Криму репресії стали звичайною частиною життя цивільних. Силовики та суди застосовують комплекс заходів тиску — від обшуків і штрафів до ув’язнення. За даними правозахисників, щонайменше 340 людей перебувають у місцях несвободи через політичні чи релігійні переконання, проукраїнську позицію або дописи в соцмережах.