Чубаров заявив, що РФ хоче мобілізувати 50 тисяч українців на ТОТ

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: Facebook/Рефат Чубаров

Росіяни відправляють людей з тимчасово окупованих територій на війну в Україну. Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, у квітні окупанти поставили собі ціль набрати близько 50 тисяч українців з ТОТ для відправки на фронт.

Про це Чубаров повідомив в інтерв'ю для журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях

Чубаров зауважив, що на початку квітня росіяни можуть повернутися до масової примусової мобілізації на всіх тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, окупанти поставили план — набрати 50 тисяч людей.

"Це майже неприхований намір окупантів максимально використовувати чоловіків на всіх окупованих українських землях, щоб їх під різними формами мобілізувати, залучити до російської армії і спрямувати на війну проти своїх співгромадян", — зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Він додав, що йдеться про українців у Запорізькій, Херсонській, Луганській та Донецькій областях. Крім того, РФ системно намагається відправити українців на війну з тимчасово окупованого Криму. Головна мета Москви — змусити українців зі зброєю в руках воювати проти своїх співгромадян.

"Зараз такої прямої мобілізації щоденної немає, але є прихована мобілізація. Вони залучають молодих людей, як вони кажуть, за законом. Тобто призов йде. І як тільки молода людина опиняється в російській армії, вони різними способами, залякуванням, підкупами намагаються її вже залучити до воюючої армії", — зазначив Чубаров.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, народна депутатка Олена Хоменко назвала кількість дітей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. За її словами, йдеться про 1 600 000 українських дітей. Росіяни продовжують депортувати їх.

Також ми розповідали про те, що Ольга Алтуніна в ефірі Ранок.LIVE прокоментувала програму підтримки дітей з ТОТ. Представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих від війни, зазначила, що за рік лише 7-8 дітей отримали таку допомогу.