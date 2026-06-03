Чмут: силовой возврат к границам 1991 года возможен

Тарас Чмут во время выступления. Фото: скриншот YouTube

Волонтер Тарас Чмут считает, что возвращение Украины к границам 1991 года остается возможным сценарием развития событий. По его словам, речь идет не о дипломатических договоренностях, а о силовом варианте завершения войны. При этом результат зависит сразу от нескольких факторов.

Об этом глава фонда "Вернись живым" заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец во время международного форума "Архитектура безопасности".

Тарас Чмут отметил, что важную роль будут играть эффективность действий российской армии, сохранение международной поддержки Украины и общая ситуация в мире. По его мнению, любые масштабные глобальные кризисы способны изменить приоритеты партнеров и повлиять на ход войны. Отдельно он обратил внимание на необходимость дальнейшей помощи со стороны европейских стран и США.

Какие условия Чмут считает ключевыми

"На уровне договоренностей — нет. На уровне силового решения этого конфликта — да, потому что и сейчас это выглядит возможным. Конечно, если россияне не начнут эффективно воевать и если мы не потеряем поддержку европейских партнеров и в определенной степени Соединенных Штатов", — заявил Чмут.

Кроме того, глава фонда напомнил о факторах, которые могут существенно изменить ситуацию в будущем. Среди них он назвал возможные глобальные конфликты, масштабные международные кризисы и угрозу применения ядерного оружия. По словам Чмута, этот риск остается одним из наиболее серьезных, хотя Россия до сих пор не прибегала к такому сценарию.

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