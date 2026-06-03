Чмут: силове повернення до кордонів 1991 року можливе

Тарас Чмут під час виступу. Фото: скриншот YouTube

Волонтер Тарас Чмут вважає, що повернення України до кордонів 1991 року залишається можливим сценарієм розвитку подій. За його словами, йдеться не про дипломатичні домовленості, а про силовий варіант завершення війни. При цьому результат залежить одразу від кількох чинників.

Про це голова фонду "Повернись живим" заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

Тарас Чмут зазначив, що важливу роль відіграватимуть ефективність дій російської армії, збереження міжнародної підтримки України та загальна ситуація у світі. На його думку, будь-які масштабні глобальні кризи здатні змінити пріоритети партнерів і вплинути на перебіг війни. Окремо він звернув увагу на необхідність подальшої допомоги з боку європейських країн і США.

Які умови Чмут вважає ключовими

"На рівні домовленостей — ні. На рівні силового розв'язання цього конфлікту — так, тому що і зараз це виглядає можливим. Звісно, якщо росіяни не почнуть ефективно воювати і якщо ми не втратимо підтримку європейських партнерів і певною мірою Сполучених Штатів", — заявив Чмут.

Крім того, очільник фонду нагадав про фактори, які можуть суттєво змінити ситуацію в майбутньому. Серед них він назвав можливі глобальні конфлікти, масштабні міжнародні кризи та загрозу застосування ядерної зброї. За словами Чмута, цей ризик залишається одним із найбільш серйозних, хоча Росія досі не вдавалася до такого сценарію.

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