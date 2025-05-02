Соглашение Украины и США о недрах — чем грозит Москве

Подписание соглашения о недрах. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что соглашение о недрах дает США основания давить на Кремль. Это может произойти благодаря ограничениям для окружения российского диктатора Владимир Путина.

Об этом Алексей Кучеренко рассказал в эфире Ранок.LIVE.

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Нардеп заявил, что после подписания соглашения о недрах США получили основания бить санкциями по Кремлю, поскольку Украина теперь — стратегический партнер.

Кучеренко отметил, что 500% пошлины Америки против союзников России — это продуманный политический ход, который имеет целью давление не на Путина напрямую, а на его окружение — олигархов и силовиков с состоянием в Европе.

"Они все люди так же, они все с имениями, с женами, с любовницами, с детьми в Европе. Им деньги так же нужны для их империй, которые они построили. А эти санкции добивают их экономику", — сказал эксперт.

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о недрах. Это предусматривает создание "Инвестиционного фонда восстановления США — Украина".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что такой шаг — приближение к прекращению войны.

Позднее министр экономики Украины Юлия Свириденко обнародовала полный текст соглашения о полезных ископаемых с США.