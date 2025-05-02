Угода України і США про надра — чим загрожує Москві

Підписання угоди про надра. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що угода про надра даєш США підставити тиснути на Кремль. Це може відбуватися завдяки обмеженням для оточення російського диктатора Володимир Путіна.

Про це Олексій Кучеренко розповів в ефірі Ранок.LIVE.

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Нардеп заявив, що після підписання угоди про надра США отримали підстави бити санкціями по Кремлю, оскільки Україна тепер — стратегічний партнер.

Кучеренко зазначив, що 500% мита Америки проти союзників Росії — це продуманий політичний хід, який має на меті тиск не на Путіна напряму, а на його оточення — олігархів та силовиків зі статками в Європі.

"Вони всі люди так само, вони всі з маєтками, з дружинами, з коханками, з дітьми в Європі. Їм гроші так само потрібні для їх імперій, які вони побудували. А ці санкції добивають їх економіку", — сказав експерт.

Нагадаємо, 1 травня Україна та США підписали угоду про надра. Це передбачає створення "Інвестиційного фонду відбудови США — Україна".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що такий крок — наближення до припинення війни.

Незадовго міністерка економіки України Юлія Свириденко оприлюднила повний текст угоди про корисні копалини з США.