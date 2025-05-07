Украина и парад 9 мая — готовится ли удар по Москве?

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Российская Федерация готовится очень помпезно отметить 80-летие победы над нацистской Германией. Но, как это часто бывает, есть один нюанс.

Он называется "Украина" и, как показывают последние события и заявления, скажем так, несколько беспокоит Владимира Путина.

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Накануне девятого мая активизировались разговоры о том, атакует ли Украина парад, который устраивает РФ. При этом, речь идет не только о соцсетях, где постоянно обсуждают подобные вещи. Речь даже о более официальном уровне.

К примеру, премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что не боится угроз Зеленского (которых, конечно же не было, но об этом поговорим чуть ниже) и все равно приедет в Москву. Были еще привычные истерические заявления из РФ, но без них, кажется, не обходится ни один обычный день в Украине.

Были ли угрозы? Кто приедет на парад в Россию? И, самое главное, атакует ли Украина парад на 9 мая в Москве? Давайте разбираться.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS

Что сказал Зеленский накануне парада в Москве

Он подчеркнул, что Украина не может нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации.

"Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас", — отметил Зеленский.

Как отреагировала Россия на слова Зеленского

В России выпустили реагировать на президента Украины представительницу МИД Марию Захарову. Она назвала заявление Зеленского угрозами.

"Фраза о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории России", поскольку это не его зона ответственности, является, конечно, прямой угрозой", — написала она в своем телеграм-канале.

Премьер Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Как отреагировали будущие гости парада в Москве

Здесь сразу стоит выделить реакцию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который очень разгневался.

Накануне ходили слухи, что Фицо заболел и пропустит парад, однако он эти слухи опроверг. А слова Зеленского назвал "угрозой и неуважением".

"Это большое неуважение, когда кто-то говорит стране, которая имела наибольшую долю в победе над фашизмом и понесла наибольшие потери: Празднуйте, мы можем сбросить на вас дрон. Этому не место в современной политике", — сказал премьер Словакии.

Фицо также отметил, что Зеленский ошибается, если считает, что его заявление приведет к отказу иностранных делегаций от участия в параде.

Реакция МИД Украины на слова Фицо и на парад в Москве

Посольство Украины в Словакии посоветовало Фицо внимательнее изучать, пересматривать и анализировать заявления Владимира Зеленского.

Дипломаты подчеркнули, что эти заявления касались лишь того, что Украина не исключает провокаций со стороны РФ и перекладывания вины за нарушение безопасности на украинскую сторону.

"Российские военные, которые пройдут маршем по Красной площади 9 мая, точно не имеют никакого отношения к победе над нацизмом. Однако вполне вероятно, что среди них будут и такие, кто причастен к целому ряду военных преступлений против Украины и против украинцев в ходе российской вооруженной агрессии против Украины. Стоит ли такой парад посещения и аплодисментов — вопрос риторический", — резюмировали в посольстве.

В МИД Украины также выпустили официальное заявление накануне парада. В нем украинские дипломаты призвали все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде 9 мая.

"...Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.

Призываем все иностранные государства и международные организации к достойному чествованию жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", — сказано в заявлении.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool

Кто приедет на парад 9 мая в Москву

В России заявляют, что к ним едут 29 иностранных лидеров. Среди них лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Зимбабве, Китая, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Узбекистана и других стран.

Кроме этого, военнослужащие 13 стран пройдут маршем по Красной площади. Речь о представителях Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

Ударит ли Украина по параду 9 мая в Москве

Скорее всего, нет. К примеру, Washington Post цитирует высокопоставленного представителя ВСУ, который подчеркивает, что попытка такой атаки является маловероятной из-за низких шансов на успех.

При этом, он не исключил, что Украина атакует другие российские регионы.

Другой чиновник Минобороны Украины добавил, что атаки на парад не будет из-за того, что на нем будут присутствовать китайские, индийские и европейские чиновники.

Напомним, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун ответил, готовит ли Россия теракты к 9 мая. По его словам, для Кремля главное, чтобы была "картинка" для пропаганды.

Представитель УДА Сергей Братчук считает, что спецслужбы РФ, вероятно, готовят теракты на собственной территории.