Україна і парад 9 травня — чи готується удар по Москві?

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Російська Федерація готується дуже помпезно відзначити 80-річчя перемоги над нацистською Німеччиною. Але, як це часто буває, є один нюанс.

Він називається "Україна" і, як показують останні події та заяви, скажімо так, дещо турбує Володимира Путіна.

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Напередодні дев'ятого травня активізувались розмови про те, чи атакує Україна парад, який влаштовує РФ. При цьому йдеться не тільки про соцмережі, де постійно обговорюють подібні речі. Мова навіть про більш офіційний рівень.

Приміром, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявив, що не боїться погроз Зеленського (яких, звісно ж не було, але про це поговоримо трохи нижче) і все одно приїде в Москву. Були ще звичні істеричні заяви з РФ, але без них, видається, не обходиться жоден звичайний день в Україні.

Чи були погрози? Хто приїде на парад до Росії? І, найголовніше, чи атакує Україна парад на 9 травня в Москві? Нумо розбиратися.

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS

Що сказав Зеленський напередодні параду в Москві

Він підкреслив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбувається на території Російської Федерації.

"Вони забезпечують вам безпеку і тому гарантії ми вам ніякі давати не будемо. Тому що ми не знаємо, що Росія буде робити в ці дати. Вона може робити зі свого боку різні, скажімо так, кроки: і підпали, і підриви, і тощо. А потім звинувачувати нас", — зазначив Зеленський.

Як відреагувала Росія на слова Зеленського

У Росії випустили реагувати на президента України представницю МЗС Марію Захарову. Вона назвала заяву Зеленського погрозами.

"Фраза про те, що він "не гарантує безпеку на 9 Травня на території Росії", оскільки це не його зона відповідальності, є, звичайно, прямою загрозою", — написала вона у своєму телеграм-каналі.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Як відреагували майбутні гості параду в Москві

Тут відразу варто виділити реакцію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який дуже розгнівався.

Напередодні ходили чутки, що Фіцо захворів та пропустить парад, проте він ці чутки спростував. А слова Зеленського назвав "загрозою та неповагою".

"Це велика неповага, коли хтось каже країні, яка мала найбільшу частку у перемозі над фашизмом і зазнала найбільших втрат: Святкуйте, ми можемо скинути на вас дрон. Цьому не місце в сучасній політиці", — сказав прем'єр Словаччини.

Фіцо також зазначив, що Зеленський помиляється, якщо вважає, що його заява призведе до відмови іноземних делегацій від участі в параді.

Реакція МЗС України на слова Фіцо та на парад в Москві

Посольство України в Словаччині порадило Фіцо уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви Володимира Зеленського.

Дипломати підкреслили, що ці заяви стосувались лише того, що Україна не виключає провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на українську сторону.

"Російські військові, які пройдуть маршем по Красній площі 9 травня, точно не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом. Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України. Чи вартує такий парад відвідування та оплесків — питання риторичне", — резюмували в посольстві.

У МЗС України також випустили офіційну заяву напередодні параду. У ній українські дипломати закликали усі іноземні держави утриматись від участі їхніх військовослужбовців у параді 9 травня.

"...Особливо це стосується країн, які декларують нейтральність у ставленні до російської агресії проти України або послідовно займають нейтральну позицію в міжнародних відносинах. Участь військових таких країн у спільному параді прямо порушить таку декларовану нейтральність та виглядатиме як підтримка держави-агресора.

Закликаємо всі іноземні держави та міжнародні організації до гідного вшанування жертв Другої світової війни та колективної перемоги над нацизмом, яке при цьому не виправдовує російської агресії та звірств проти українців", — сказано в заяві.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha/Pool

Хто приїде на парад 9 травня до Москви

У Росії заявляють, що до них їдуть 29 іноземних лідерів. Серед них лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Бразилії, Буркіна-Фасо, Венесуели, В'єтнаму, Єгипту, Зімбабве, Китаю, Куби, Лаосу, Монголії, М'янми, Палестини, Сербії, Словаччини, Узбекистану та інших країн.

Крім цього, військовослужбовці 13 країн пройдуть маршем по Червоній площі. Мова про представників Азербайджану, В'єтнаму, Білорусії, Єгипту, Казахстану, КНР, Киргизстану, Лаосу, Монголії, М'янми, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.

Чи вдарить Україна по параду 9 травня в Москві

Скоріше за все, ні. Приміром, Washington Post цитує високопоставленого представника ЗСУ, який підкреслює, що спроба такої атаки є малоймовірною через низькі шанси на успіх.

При цьому він не виключив, що Україна атакуватиме інші російські регіони.

Інший чиновник Міноборони України додав, що атаки на парад не буде через те, що на ньому будуть присутні китайські, індійські та європейські посадовці.

Нагадаємо, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун відповів, чи готує Росія теракти до 9 травня. За його словами, для Кремля головне, щоб була "картинка" для пропаганди.

Речник УДА Сергій Братчук вважає, що спецслужби РФ, ймовірно, готують теракти на власній території.