Експерт попередив про провокації Росії до 9 травня — деталі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун відповів, чи готує Росія теракти до 9 травня. За його словами, для Кремля головне, щоб була "картинка" для пропаганди.

Про це Віктор Ягун сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Чи готує Росія провокації та теракти до 9 травня

Генерал-майор запасу зазначив, Кремль готує низку провокацій до 9 травня. Однак, йдеться не про теракти чи вбивства. За його словами, російським загарбникам важливі відео з нібито побиттями, конфліктами.

Він пояснив, що росіяни хочуть показати, що в Україні нібито є "нацисти, які забороняють квіти й стрічки на могилах Другої світової".

Ягун вважає, що росіяни готуються до провокацій 9 травня, які можна буде зафільмувати на відео, й показати в YouTube. На думку генерал-майора, вони будуть провокувати та знімати такі ролики, де будуть протистояння якихось молодиків, побиття тощо.

"Я думаю, що це буде, і вони готуються до цього, це провокації, які можна зафільмувати на відео, показати в YouTube. Це провокації проти людей, які спробують вийти з квітами, якимись стрічками, гаслами до могил ветеранів і загиблих у Другій світовій війні.

Вони будуть провокувати такі ролики, де будуть протистояння якихось молодиків, побиття. Якісь вбивства, не думаю, що вони будуть це готувати. Картинка для них це буде ефективніше, щоб показати, що на території України нібито є фашисти, нацисти, які забороняють відзначати 9 травня", — сказав Ягун.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленгський зробив попередження щодо 9 травня.

Крім того, ми інформували, що за даними InformNapalm, російські спецслужби можуть готувати серію показових терактів у різних регіонах країни під час святкування Дня перемоги 9 травня.