Эксперт предупредил о провокациях России к 9 мая - детали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун ответил, готовит ли Россия теракты к 9 мая. По его словам, для Кремля главное, чтобы была "картинка" для пропаганды.

Об этом Виктор Ягун сказал в эфире Ранок.LIVE.

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Готовит ли Россия провокации и теракты к 9 мая

Генерал-майор запаса отметил, Кремль готовит ряд провокаций к 9 мая. Однако, речь идет не о терактах или убийствах. По его словам, российским захватчикам важны видео с якобы избиениями, конфликтами.

Он пояснил, что россияне хотят показать, что в Украине якобы есть "нацисты, которые запрещают цветы и ленты на могилах Второй мировой".

Ягун считает, что россияне готовятся к провокациям 9 мая, которые можно будет снять на видео, и показать в YouTube. По мнению генерал-майора, они будут провоцировать и снимать такие ролики, где будут противостояния каких-то молодых людей, избиения и тому подобное.

"Я думаю, что это будет, и они готовятся к этому, это провокации, которые можно заснять на видео, показать в YouTube. Это провокации против людей, которые попытаются выйти с цветами, какими-то лентами, лозунгами к могилам ветеранов и погибших во Второй мировой войне.

Они будут провоцировать такие ролики, где будут противостояния каких-то молодых людей, избиения. Какие-то убийства, не думаю, что они будут это готовить. Картинка для них это будет эффективнее, чтобы показать, что на территории Украины якобы есть фашисты, нацисты, которые запрещают отмечать 9 мая", — сказал Ягун.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленгский сделал предупреждение относительно 9 мая.

Кроме того, мы информировали, что по данным InformNapalm, российские спецслужбы могут готовить серию показательных терактов в разных регионах страны во время празднования Дня победы 9 мая.