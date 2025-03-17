Кто такой Петер Мадьяр — в Венгрии создали альтернативную партию против Орбана

Петер Мадьяр на митинге в Венгрии. Фото: Telex

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — едва ли не самая известная политическая личность страны, которую есть за что обсуждать и критиковать, особенно украинцам. Венгрия не раз выступала "против" многих вещей, которые касались помощи Украине в российско-украинской войне. Но сейчас в стране проходят митинги против правительства Орбана, возглавляет их в том числе и политик Петер Мадьяр, объявивший о создании партии Tisza, которая будет альтернативной правящей партии в Венгрии.

Кто такой Петер Мадьяр и какое место он уже занимал в политической жизни Венгрии — в материале Новини.LIVE.

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Политическая карьера Петера Мадьяра

Биографию венгерского политика Петера Мадьяра точно стоит начинать с того, что он из семьи людей, которые так или иначе участвовали в политической жизни страны.

Он вырос в семье, которая занимает заметное место в венгерской политике, ведь его дед был судьей и он вел юридическую программу, мать также работала в судебной ветви власти, а вот дядя Ференц Мадл был президентом Венгрии с 2000-го по 2005 год.

В Венгрии партия Мадьяра организовала митинг против Орбана. Фото: Telex

Сам Петр Мадьяр также всю жизнь строит политическую карьеру, хотя начинал работать в юридической сфере и поддерживал политические протесты. Затем он работал в Офисе премьер-министра, в государственном Венгерском Банке Развития, в Министерстве иностранных дел и Министерстве юстиции.

Свою популярность он получил, когда начал критиковать руководство страны. Это началось с критики президента Каталин Новак за ее решение помиловать Эндре Конья, заместителя директора государственного детского дома недалеко от Будапешта. Депутат заставлял детей скрывать сексуальное насилие со стороны своего начальника. Это все вылилось в антиправительственные протесты с требованием об отставке Новак.

Кроме того, Мадьяр объявил о своей отставке с должностей в государственном секторе, заявив, что часто принимал решения в пользу приближенных к Орбану бизнесов, чтобы те выигрывали тендеры. И вообще создание новой партии как альтернативы правительству Орбана Мадьяр объявил с лозунгом, что сейчас "несколько семей владеют половиной страны".

Новая партия Tisza — отношение к Украине

Созданная Мадьяром партия уже возглавляет митинги по стране. Так, 15 марта состоялся митинг с участием нескольких тысяч человек, которые требовали прекращения работы правительства Орбана.

Митинг оппозиции в Венгрии. Фото: Telex

Петер Мадьяр с протестующими. Фото: Telex

Мадьяр инициировал опрос среди граждан старше 16 лет и предлагает им высказать свое мнение относительно видения будущего Венгрии после власти Орбана. Такой опрос состоится с 24 марта по 11 апреля. Стоит добавить, что в опросе будет и вопрос относительно вступления Украины в Евросоюз.

Сам Мадьяр делал несколько заявлений относительно войны в Украине в течение последних лет. Например, во время обстрела больницы Охматдет 8 июля 2024 года он заявил, что его партия решительно осуждает такие действия, нападение на мирных жителей и на учреждение здравоохранения.

Уже 11 июля, через несколько дней после удара по больнице, Мадьяр прибыл в Киев, передав собранную гуманитарную помощь. Также он посетил Бучу и почтил погибших на Михайловской площади и Майдане Независимости.

Петер Мадьяр на Майдане Независимости в Киеве. Фото: скриншот из соцсетей

Также он посещал Закарпатье и почтил память погибших.

Петер Мадьяр в Закарпатье. Фото: из соцсетей

Личная жизнь Петера Мадьяра

Он был женат и имеет троих детей. Его жена Юдит Варга также политик, она работала министром юстиции Венгрии.

Петер Мадьяр с бывшей женой Юдит Варгой в 2020 году. Фото: скриншот

Но пара заявила о разводе. Это заявление обросло очень громкими скандалами, ведь Варга объявила о домашнем насилии со стороны мужа, мол, бил, бегал вокруг дома с ножом и физически издевался в течение всех лет брака.

Но сам политик такие обвинения отрицает и заявляет, что его бывшую жену шантажирует правительство.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет договориться с США о расширении экономического сотрудничества. Также он опубликовал перечень требований Венгрии к Европейскому Союзу, подчеркнув, что венгерский народ ожидает от Брюсселя кардинальных изменений. Там же он заявил и о том, что надо сделать с Украиной.