Хто такий Петер Мадяр — в Угорщині створили альтернативну партію проти Орбана

Петер Мадяр на мітингу в Угорщині. Фото: Telex

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан — чи не найвідоміша політична особистість країни, яку є за що обговорювати і критикувати, особливо українцям. Угорщина не раз виступала "проти" багатьох речей, які стосувалися допомоги України в російсько-українській війні. Та зараз в країні відбуваються мітинги проти уряду Орбана, очолює їх, зокрема, і політик Петер Мадяр, який оголосив про створення партії Tisza, що буде альтернативною правлячій партії в Угорщині.

Хто такий Петер Мадяр і яке місце він вже займав в політичному житті Угорщини — в матеріалі Новини.LIVE.

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Політична карʼєра Петера Мадяра

Біографію угорського політика Петера Мадяра точно варто починати з того, що він з родини людей, які так чи інакше брали участь в політичному житті країни.

Він виріс в родині, яка займає помітне місце в угорській політиці, адже його дід був суддею і вів юридичну програму, мати також працювала в судовій гілці влади, а от дядько Ференц Мадл був президентом Угорщини з 2000 по 2005 роки.

В Угорщині партія Мадяра організувала мітинг проти Орбана. Фото: Telex

Сам Петр Мадяр також все життя будує політичну карʼєру, хоча починав працювати в юридичній сфері і підтримував політичні протести. Потім він працював в Офісі прем'єр-міністра, у державному Угорському Банку Розвитку, у Міністерстві закордонних справ та Міністерстві юстиції.

Свою популярність він здобув, коли почав критикувати керівництво країни. Це почалося з критики президентки Каталін Новак за її рішення помилувати Ендре Конья, заступника директора державного дитячого будинку неподалік Будапешта. Депутат примушував дітей приховувати сексуальне насильство з боку свого начальника. Це все вилилося в антиурядові протести з вимогою про відставку Новак.

Окрім того, Мадяр оголосив про свою відставку з посад у державному секторі заявивши, що часто ухвалював рішення на користь приближених до Орбана бізнесів, аби ті вигравали тендери. І загалом створення нової партії як альтернативи уряду Орбана Мадяр оголосив із гаслом, що зараз "кілька сімей володіють половиною країни".

Нова партія Tisza — ставлення до України

Створена Мадяром партія вже очолює мітинги по країні. Так, 15 березня відбувся мітинг за участі кількох тисяч осіб, які вимагали припинення роботи уряду Орбана.

Мітинг опозиції в Угорщині. Фото: Telex

Петер Мадяр з протестувальниками. Фото: Telex

Мадяр ініціював опитування серед громадян старше 16 років і пропонує їм висловити свою думку щодо бачення майбутнього Угорщини після влади Орбана. Таке опитування відбудеться з 24 березня по 11 квітня. Варто додати, що в опитуванні буде і питання щодо вступу України до Євросоюзу.

Сам Мадяр робив кілька заяв щодо війни в Україні протягом останніх років. Наприклад, під час обстрілу лікарні Охматдит 8 липня 2024 року він заявив, що його партія рішуче засуджує такі дії, напад на мирних жителів і на заклад охорони здоровʼя.

Вже 11 липня, за кілька днів після удару по лікарні, Мадяр прибув до Києва, передавши зібрану гуманітарну допомогу. Також він відвідав Бучу та вшанував загиблих на Михайлівській площі та Майдані Незалежності.

Петер Мадяр на Майдані Незалежності в Києві. Фото: скриншот з соцмереж

Також він відвідував Закарпаття і вшановував памʼять загиблих.

Петер Мадяр в Закарпатті. Фото: з соцмереж

Особисте життя Петера Мадяра

Він був одружений і має трьох дітей. Дружина Юдіт Варга також політик, вона працювала міністром юстиції Угорщини.

Петер Мадяр з колишньою дружиною Юдіт Варгою у 2020 році. Фото: скриншот

Та пара заявила про розлучення. Ця заява обросла дуже гучними скандалами, адже Варга оголосила про домашнє насильство з боку чоловіка, мовляв, бив, бігав навколо дому з ножем і фізично знущався протягом всіх років шлюбу.

Та сам політик такі звинувачення заперечує і заявляє, що його колишню дружину шантажує уряд.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан хоче домовитися із США про розширення економічної співпраці. Також він опублікував перелік вимог Угорщини до Європейського Союзу, підкресливши, що угорський народ очікує від Брюсселя кардинальних змін. Там же він заявив і про те, що треба зробити з Україною.