Четыре года назад ЕС открыл двери для Украины: что изменилось с тех пор

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

В среду, 17 июня, исполняется четыре года с того момента, как Европейская комиссия поддержала предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Это решение стало переломным в отношениях Киева и Брюсселя и закрепило европейский курс Украины на самом высоком политическом уровне. В условиях полномасштабной войны оно также стало мощным сигналом поддержки со стороны европейских партнеров.

Новини.LIVE рассказывают, что изменилось с тех пор.

Четыре года назад ЕС признал европейское будущее Украины

Рекомендация Еврокомиссии была обнародована 17 июня 2022 года после рассмотрения украинской заявки на членство. Уже через несколько дней лидеры стран ЕС поддержали это предложение, открыв для Украины новый этап евроинтеграции.

Стремление Украины присоединиться к Европейскому Союзу формировалось на протяжении десятилетий, однако именно после начала полномасштабного вторжения России процесс резко ускорился. В конце февраля 2022 года Киев официально подал заявку на вступление в ЕС, а европейские институты приступили к ее рассмотрению в рекордно короткие сроки.

Рустан Стефанчук, Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль подписали заявку на вступление Украины в ЕС. Фото: пресс-служба ОП

Положительное заключение Еврокомиссии стало подтверждением того, что Украина рассматривается как часть европейского политического и экономического пространства.

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Что дало Украине кандидатство в ЕС

Получение статуса кандидата не означало немедленного вступления в Евросоюз. Зато страна получила возможность перейти к следующим этапам переговорного процесса и ускорить адаптацию законодательства к стандартам ЕС.

Для дальнейшего продвижения Киев должен был выполнить ряд условий, связанных с реформированием судебной системы, антикоррупционной политикой, укреплением демократических институтов и защитой прав граждан.

Следующий шаг — переговоры о членстве

За последние годы Украина продолжила выполнять необходимые требования и углублять сотрудничество с Брюсселем. Результатом этой работы стало решение Европейского Союза начать переговоры о вступлении.

Фактически страна перешла от этапа политического признания европейской перспективы к практической работе над будущим членством. Этот процесс остается длительным и требует дальнейших реформ, однако уже сейчас он считается одним из крупнейших достижений украинской внешней политики последних лет.

Владимир Зеленский в Европарламенте. Фото: Reuters

В июне 2022 года рекомендация Еврокомиссии имела значение не только как бюрократическая процедура. Для миллионов украинцев она стала свидетельством того, что даже во время войны страна продолжает двигаться к стратегической цели — полноправному членству в Европейском Союзе.

Через четыре года после того исторического решения Украина уже ведет переговоры о вступлении и продолжает меняться в соответствии с европейскими правилами. Именно поэтому 17 июня 2022 года остается одной из ключевых дат современной истории украинской евроинтеграции.

Украина открыла первый переговорный кластер с ЕС

Как писали Новини.LIVE, 15 июня Украина открыла первый кластер переговоров о вступлении в Евросоюз. Он касается основ прав человека. То есть Украина должна провести реформы, касающиеся этой тематики.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка сообщил, что все шесть кластеров Украина откроет до конца июля. По его словам, этот шаг является фактическим началом завершающей стадии интеграции в Европейский Союз.